La India prevé cerrar "pronto" un pacto comercial con Chile para acceso minerales críticos

Nueva Delhi, 30 ene (EFECOM).- El Gobierno de la India anunció este viernes que espera concluir pronto las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, un pacto estratégico diseñado para asegurar el acceso a minerales críticos esenciales para la industria tecnológica y automotriz del gigante asiático.

"Cerraremos pronto el TLC con Chile. Nos abrirá el acceso a minerales críticos", afirmó el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, durante un evento en Nueva Delhi.

Goyal detalló que el interés de Nueva Delhi se centra en las "enormes reservas" chilenas de insumos clave como litio, cobre, renio, molibdeno y cobalto, materias primas indispensables para los sectores de la electrónica, los vehículos eléctricos y la energía solar, prioridades de la agenda industrial india.

La India y Chile ya cuentan con un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) vigente desde 2006.

El objetivo de las actuales negociaciones es elevar esa relación a un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), ampliando el espectro para incluir servicios digitales, protección de inversiones y facilidades para las pymes.

Según datos oficiales, mientras las exportaciones indias a Chile cayeron un 2,46 % en el último ejercicio fiscal, quedando en 1.150 millones de dólares, las importaciones desde el país andino se dispararon un 72 %, alcanzando los 2.600 millones de dólares, impulsadas por la sed de recursos de la India.

Goyal destacó que la India ha finalizado o avanzado en pactos comerciales con ocho grandes economías y bloques en los últimos cuatro años, cubriendo ya a 32 países europeos, incluidos los miembros de la UE, el bloque EFTA y Reino Unido, así como a Australia y Emiratos Árabes.

El ministro además calificó a la actual economía india como "un oasis en el desierto", capaz de negociar ahora desde una posición de fortaleza para integrar sus cadenas de valor con socios ricos en recursos como Chile. EFECOM

