La franquicia se afianza en España con un peso del 1,88 % del PIB

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El sector de la franquicia se ha afianzado en España el último año como una fórmula empresarial madura, con un peso del 1,88 % del PIB nacional y un total de 318.313 trabajadores en el sector, según el balance del sistema de franquicias elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

De acuerdo con el informe publicado este viernes, la facturación del conjunto de la franquicia en España supera los 27.600 millones de euros, con más de 78.000 establecimientos operativos en todo el país.

Asimismo, un total de 311 empresas españolas están presentes en 140 países, hasta 18.897 establecimientos repartidos por los cinco continentes, lo que supone que un 27,18 % de las marcas franquiciadoras españolas ya operan en los mercados internacionales.

En el aspecto jurídico, la evolución del número de expedientes judiciales anuales del sistema de franquicias en España se mantiene en el 0,09 %, lo que confirma que se trata de un modelo de negocio escasamente conflictivo.

De cara a 2026, las perspectivas continúan siendo optimistas para la evolución y el crecimiento del sistema de franquicias en España.

Las más de 1.380 compañías afrontan el reto de continuar con sus planes de expansión, tanto en nuestro país como en mercados internacionales.

La innovación, la sostenibilidad, la digitalización, la inteligencia artificial y otras herramientas de gestión avanzada serán claves para reforzar su competitividad, impulsar su rentabilidad y responder con agilidad a las nuevas expectativas del consumidor. EFECOM

