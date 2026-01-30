La exposición de las IIC españolas a las "siete magníficas" alcanzó el 3,3 % en 2025

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La exposición de las carteras de la instituciones de inversión colectiva (IIC) españolas a los activos financieros de las denominadas "siete magníficas"-Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla- alcanzó el 3,3 % de su patrimonio a junio de 2025.

Así consta en la nota de estabilidad financiera publicada este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y según un estudio elaborado por Carmen López, técnico del Departamento de Estudios y Estadísticas, que pone el foco en la cartera de las IIC españolas entre 2023 y junio de 2025.

Según dicho informe, en media, la exposición de estas instituciones al sector tecnológico era del 9,7 % del patrimonio a junio de 2025, del 5,8 % a las compañías de inteligencia artificial (IA) y del 3,3 % a las denominadas "siete magníficas".

El ejercicio, que incorpora no solo la inversión en acciones de estas empresas sino también en renta fija, así como la exposición indirecta (a través de otras IIC), revela que la exposición es más alta en los fondos de renta variable.

El informe indica que la fuerte revalorización de muchas de las compañías tecnológicas en los últimos años, avalada por sus buenos resultados, y la relativa preocupación por posibles ajustes en los precios de sus acciones, han motivado el análisis, ya que "valorar la exposición de las IIC a estas compañías puede ser informativo del posible riesgo de mercado que pueden afrontar".

El análisis muestra que entre 2023 y 2024 se produjo un crecimiento de dicha exposición, mientras que en 2025 se redujo ligeramente.

Destaca el hecho de que algo más de la mitad de esta exposición se produce por la compra de acciones emitidas por estas compañías, mientras que el resto se reparte entre compras de activos de renta fija (16,4 %) —también emitidos por ellas— e inversiones en otras IIC (casi el 30 %) que a su vez invierten en compañías tecnológicas. EFE