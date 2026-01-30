La economía francesa creció un 0,9 % en 2025, por encima de lo que esperaba el Gobierno

París, 30 ene (EFECOM).- La economía francesa creció en 2025 un 0,9 por ciento, una cifra ligeramente superior a las previsiones del Gobierno, aunque en el cuarto trimestre se ralentizó con un crecimiento del PIB del 0,2 %, tres décimas por debajo del trimestre precedente.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este viernes las cifras de los tres últimos meses y de todo el ejercicio, destacó que el principal vector del crecimiento en Francia en 2025 fue la demanda interna, que aportó siete décimas al PIB global, frente a las seis de 2024.

El comercio exterior, por el contrario, restó cinco décimas al crecimiento el pasado año, cuando había aportado 1,3 puntos en 2024 y las variaciones de existencias de las empresas sumaron siete décimas. EFECOM