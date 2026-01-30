Espana agencias

La economía de la eurozona creció un 1,5 % en 2025

Guardar

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La economía del área del euro creció un 1,5 % en 2025 tras registrar un aumento de su producto interior bruto (PIB) del 0,3 % en el cuarto trimestre del año con respecto al anterior, según la primera estimación publicada este viernes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el incremento del PIB se ralentizó entre octubre y diciembre, también hasta el 0,3 %, con lo que la economía del bloque comunitario creció un 1,6 % en el ejercicio pasado.

En comparación con el cuarto trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,3 % en la eurozona y un 1,4 % en los Veintisiete. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ignacio Garriga (Vox) afirma que las ZBE son injustas porque "van a atentar contra la igualdad"

Ignacio Garriga (Vox) afirma que

Azcón subirá la prestación a la atención residencial hasta los 1.000 euros al mes y beneficiará a 8.000 aragoneses

Azcón subirá la prestación a

El paro de la UE se mantuvo en diciembre en el 5,9 %, con España en segunda posición

Infobae

La masificación costera y la crisis climática debilitan los litorales ante las borrascas

Infobae

Desmanteladas dos células itinerantes expertas en cometer hurtos en bancos y joyerías

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cazas españoles interceptan varios aviones

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”