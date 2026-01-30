La economía de la eurozona creció un 1,5 % en 2025

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La economía del área del euro creció un 1,5 % en 2025 tras registrar un aumento de su producto interior bruto (PIB) del 0,3 % en el cuarto trimestre del año con respecto al anterior, según la primera estimación publicada este viernes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el incremento del PIB se ralentizó entre octubre y diciembre, también hasta el 0,3 %, con lo que la economía del bloque comunitario creció un 1,6 % en el ejercicio pasado.

En comparación con el cuarto trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,3 % en la eurozona y un 1,4 % en los Veintisiete. EFECOM