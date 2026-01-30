La economía de la eurozona creció un 1,5 % en 2025

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La economía del área del euro creció un 1,5 % en 2025 tras registrar un aumento de su producto interior bruto (PIB) del 0,3 % en el cuarto trimestre del año con respecto al anterior, según la primera estimación publicada este viernes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.
En el conjunto de la Unión Europea, el incremento del PIB se ralentizó entre octubre y diciembre, también hasta el 0,3 %, con lo que la economía del bloque comunitario creció un 1,6 % en el ejercicio pasado.
En comparación con el cuarto trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,3 % en la eurozona y un 1,4 % en los Veintisiete. EFECOM
Últimas Noticias
Ignacio Garriga (Vox) afirma que las ZBE son injustas porque "van a atentar contra la igualdad"
Azcón subirá la prestación a la atención residencial hasta los 1.000 euros al mes y beneficiará a 8.000 aragoneses
El paro de la UE se mantuvo en diciembre en el 5,9 %, con España en segunda posición
La masificación costera y la crisis climática debilitan los litorales ante las borrascas
Desmanteladas dos células itinerantes expertas en cometer hurtos en bancos y joyerías
MÁS NOTICIAS