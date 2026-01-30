La crecida del río Duero inunda paseos fluviales en Zamora y obliga a cortar los accesos

Zamora, 30 ene (EFE).- La crecida del río Duero a su paso por la ciudad de Zamora, como consecuencia de la nevada del pasado miércoles y las lluvias de los últimos días, ha provocado que se inunden algunos tramos de los paseos fluviales urbanos y ha obligado a cortar los accesos a ellos.

Está previsto que el caudal, que ya ha llegado a zonas como el paseo fluvial bajo el Puente de Piedra o el más cercano a la orilla bajo el Puente de Hierro, continúe en aumento en las próximas horas, por lo que se ha procedido a precintar los accesos, según ha informado el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

El caudal del río a su paso por Zamora ronda a las tres de la tarde de este viernes los 400 metros cúbicos por segundo, el máximo del actual año hidrológico, y continúa en aumento, según las mediciones en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Pese a ello, el caudal del Duero en Zamora aún está a menos de la mitad del establecido para decretar el nivel de alerta. EFE

