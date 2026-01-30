La construcción cree que la reforma del sistema de clasificación mejorará la obra pública

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) confía en la reforma del sistema de clasificación para mejorar la calidad de las obras públicas tras ampliarse desde los 5 a los 10 años del plazo de experiencia valorable en determinados subgrupos de obras.

Tal y como refleja la última orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la patronal de la construcción agradece al Ministerio de Hacienda este giro técnico y lo valora como un primer paso estratégico y relevante para ajustar el sistema de clasificación a la realidad del sector en España.

La patronal de la construcción alertaba de que el sistema de clasificación expulsaba a constructoras "líderes mundiales" para operar en momentos críticos, como quedó de relieve durante la dana, por culpa de un diseño "anacrónico y abusivo", que perjudicaba a la mayoría de las empresas.

La CNC recuerda que los problemas con el sistema de clasificación en España se vieron agravados porque los órganos de contratación siguen licitando obras con exigencias de clasificación incorrectas que, a menudo, limitan innecesariamente la competencia.

Con este cambio, la patronal opina que se evitarán exclusiones injustificadas y se fomentará la libre concurrencia empresarial.

Dadas las restricciones que implican para las empresas clasificadas, la exigencia "a ultranza" de medios propios personales y materiales, la patronal pide un compromiso a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para limitarla o eliminarla, puesto que actualmente no estaría justificada, teniendo en cuenta la habitual colaboración entre grandes y pequeñas empresas con especialistas en trabajos complejos. EFECOM