Espana agencias

La construcción cree que la reforma del sistema de clasificación mejorará la obra pública

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) confía en la reforma del sistema de clasificación para mejorar la calidad de las obras públicas tras ampliarse desde los 5 a los 10 años del plazo de experiencia valorable en determinados subgrupos de obras.

Tal y como refleja la última orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la patronal de la construcción agradece al Ministerio de Hacienda este giro técnico y lo valora como un primer paso estratégico y relevante para ajustar el sistema de clasificación a la realidad del sector en España.

La patronal de la construcción alertaba de que el sistema de clasificación expulsaba a constructoras "líderes mundiales" para operar en momentos críticos, como quedó de relieve durante la dana, por culpa de un diseño "anacrónico y abusivo", que perjudicaba a la mayoría de las empresas.

La CNC recuerda que los problemas con el sistema de clasificación en España se vieron agravados porque los órganos de contratación siguen licitando obras con exigencias de clasificación incorrectas que, a menudo, limitan innecesariamente la competencia.

Con este cambio, la patronal opina que se evitarán exclusiones injustificadas y se fomentará la libre concurrencia empresarial.

Dadas las restricciones que implican para las empresas clasificadas, la exigencia "a ultranza" de medios propios personales y materiales, la patronal pide un compromiso a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para limitarla o eliminarla, puesto que actualmente no estaría justificada, teniendo en cuenta la habitual colaboración entre grandes y pequeñas empresas con especialistas en trabajos complejos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La tasa de desempleo en Italia se situó en el 5,6 % en diciembre

Infobae

El Gobierno destinará 74 millones de euros a proyectos de reciclaje en energías renovables

Infobae

Montero defiende la teoría del reemplazo: "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante"

Montero defiende la teoría del

Publicado el primer convenio de Nueva Pescanova con una subida salarial del 2,5 % en 2026

Infobae

El PP asegura que "habrá candidata" a presidir la Junta de Extremadura y pregunta a PSOE y Vox si seguirán "bloqueando"

El PP asegura que "habrá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares felicita al Gobierno de

Albares felicita al Gobierno de Venezuela por la amnistía general a presos políticos y ofrece el apoyo de España para la transición

Junts quiere que Cataluña rescinda el contrato con Renfe y que asuma la gestión de Rodalies: “Debe marcharse”

El PP lleva a la Comisión Europea el choque con el Gobierno: pide a Bruselas que investigue el accidente de Adamuz y que frene la regularización de migrantes

La Justicia en España no da abasto: la Audiencia Nacional pide crear dos nuevos juzgados ante una situación “próxima al colapso”

El Mando del Espacio asume el “reto de vigilar 210 billones de kilómetros cúbicos” ante la creciente actividad en órbita: NEMO, una nave de “policía espacial”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La factura de la luz cae un 1,5% en enero y se sitúa en 63,31 euros de media para el consumidor con tarifa regulada

Todas las ayudas para poder alquilar un piso en Madrid: hasta 250 euros al mes y deducciones en el IRPF

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”