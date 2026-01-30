Espana agencias

La confianza del consumidor baja en diciembre por cuarto mes consecutivo

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La confianza de los consumidores en la economía española cayó ligeramente en diciembre, por cuarto mes consecutivo, debido a la peor valoración de la situación actual.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este viernes el índice de confianza del consumidor (ICC), que en diciembre se situó en 75,9 puntos, una décima menos que en noviembre (76) y lejos de los 100 puntos que separan el optimismo del pesimismo.

Detrás de este descenso del índice está el peor comportamiento de uno de sus dos componentes, la valoración de la situación actual, que baja también una décima, mientras que la de las expectativas de futuro se mantiene estable respecto al mes de noviembre.

Dentro del índice de situación actual, se observa una evolución negativa de dos de sus componentes: la valoración de la situación económica (2,6 puntos menos) y la del mercado de trabajo (1 punto menos), frente a la mejora de la valoración de la situación de los hogares (3,2 puntos más).

Respecto a las variables del índice de expectativas, dos caen respecto al mes anterior: 1,3 puntos la valoración de la evolución de la economía en el futuro inmediato y 0,6 puntos las expectativas sobre el futuro del mercado de trabajo, mientras que la valoración de la futura situación de los hogares sube 1,8 puntos.

Como información adicional al ICC, el CIS indica que la evolución de las expectativas en relación con los precios, los tipos de interés, las posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de bienes duraderos muestra "un desarrollo coherente con las pautas y los datos de los índices".

En este sentido, se observa una ligera subida en las expectativas de ahorro (0,3 puntos más respecto al mes de noviembre) y una caída en las expectativas de consumo (1 puntos menos), mientras que suben 0,9 puntos las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés y bajan un punto los temores de inflación.

La encuesta del CIS está hecha sobre una muestra de 3.013 entrevistas telefónicas realizadas del 15 al 18 de diciembre de 2025. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Finlandia releva a España al frente del desempleo europeo por la crisis y la defensa

Infobae

Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 30 de enero de 2026 (13:10 horas)

Infobae

CNMV constata aumento significativo de los minoristas en la negociación del IBEX en 2025

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 1 de febrero de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge la misa funeral por las 46 víctimas del accidente de Adamuz con la presencia de sus familiares

Albares felicita a Venezuela por la amnistía general a presos políticos y ofrece el apoyo de España para la transición

Junts quiere que Cataluña rescinda el contrato con Renfe y que asuma la gestión de Rodalies: “Debe marcharse”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

Esto es lo que pasa con Hacienda si vives gratis en una vivienda de tus padres

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”