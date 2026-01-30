La confianza del consumidor baja en diciembre por cuarto mes consecutivo

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La confianza de los consumidores en la economía española cayó ligeramente en diciembre, por cuarto mes consecutivo, debido a la peor valoración de la situación actual.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este viernes el índice de confianza del consumidor (ICC), que en diciembre se situó en 75,9 puntos, una décima menos que en noviembre (76) y lejos de los 100 puntos que separan el optimismo del pesimismo.

Detrás de este descenso del índice está el peor comportamiento de uno de sus dos componentes, la valoración de la situación actual, que baja también una décima, mientras que la de las expectativas de futuro se mantiene estable respecto al mes de noviembre.

Dentro del índice de situación actual, se observa una evolución negativa de dos de sus componentes: la valoración de la situación económica (2,6 puntos menos) y la del mercado de trabajo (1 punto menos), frente a la mejora de la valoración de la situación de los hogares (3,2 puntos más).

Respecto a las variables del índice de expectativas, dos caen respecto al mes anterior: 1,3 puntos la valoración de la evolución de la economía en el futuro inmediato y 0,6 puntos las expectativas sobre el futuro del mercado de trabajo, mientras que la valoración de la futura situación de los hogares sube 1,8 puntos.

Como información adicional al ICC, el CIS indica que la evolución de las expectativas en relación con los precios, los tipos de interés, las posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de bienes duraderos muestra "un desarrollo coherente con las pautas y los datos de los índices".

En este sentido, se observa una ligera subida en las expectativas de ahorro (0,3 puntos más respecto al mes de noviembre) y una caída en las expectativas de consumo (1 puntos menos), mientras que suben 0,9 puntos las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés y bajan un punto los temores de inflación.

La encuesta del CIS está hecha sobre una muestra de 3.013 entrevistas telefónicas realizadas del 15 al 18 de diciembre de 2025. EFECOM