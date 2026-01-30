La comisión CIS del Senado se cierra con la conclusión de que Tezanos debe ser destituido

Madrid, 30 ene (EFE).- La comisión de investigación del Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha celebrado este viernes su última sesión, en la que ha sido aprobado el informe de conclusiones finales del PP, que indica que el presidente, José Félix Tezanos, debería ser destituido.

Han votado a favor dieciséis senadores del PP y uno de Vox y en contra ocho del PSOE y uno de ERC, con seis ausencias, mientras que, previamente, la comisión ha rechazado las conclusiones del PSOE, con el voto en contra de PP, Vox y ERC, y también ha denegado el informe de Vox, al que se abstuvieron los senadores del grupo mayoritario.

Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, fueron dieciocho los comparecientes interrogados en la comisión, todos ellos a propuesta del PP, que ha tenido mayoría suficiente para todas las decisiones.

Las conclusiones aprobadas diagnostican que la praxis de Tezanos constituye una "vulneración persistente, consciente y estructural" de los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y rigor científico.

Por ello, el informe incluye una serie de recomendaciones a la dirección del CIS, al Gobierno y al Parlamento, como, entre otras, contratar auditorías, crear un consejo asesor externo, cambiar el sistema de nombramientos, recuperar la metodología anterior, establecer un repositorio accesible de metadatos, restaurar series históricas y adoptar diversos estándares internacionales.

"La dimisión o, en su caso, destitución de Tezanos es una condición imprescindible para devolver al CIS la credibilidad perdida", según las conclusiones finales de la comisión.

A las 41 páginas del informe se suma una conclusión más adherida de palabra por el portavoz del PP, Vicente Tirado, durante el debate, que el comportamiento de Tezanos al frente de la institución "no solo es susceptible de responsabilidades políticas, sino también de responsabilidades en el ámbito jurídico".

Este añadido verbal ha sido incluido en las conclusiones finales, según ha apuntado el presidente de la comisión, Antonio Luengo, antes de la votación.

El PSOE ha solicitado la inclusión como voto particular de su informe, de 33 páginas, que concluye que, pese a las comparecencias de parte, ha quedado demostrada la independencia del CIS, sus aciertos demoscópicos y el uso sesgado del Senado por el PP con la única intención de erosionar al Gobierno.

La portavoz socialista, Inma Sánchez Roca, ha apuntado que el PP "ha fracasado con esta comisión", ya que trajo como comparecientes solo a sus sociólogos supuestamente más afines y aun así la mitad tuvieron más valoraciones positivas que críticas sobre el CIS, para su sorpresa.

Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, ha votado a favor del informe del PP tras defender uno propio que incluía la misma conclusión, que el CIS no puede seguir siendo presidido por la persona que ha tenido la responsabilidad de su degradación.

ERC no ha presentado conclusiones finales y ha votado en contra de las tres, porque, como ha expuesto su senador Jordi Gaseni, el CIS ha tenido una "instrumentalización sistemática" con gobiernos de distinto color político. EFE