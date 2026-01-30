Espana agencias

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de los trabajos aéreos

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles acuerdos y prácticas concertadas para manipular licitaciones públicas de servicios aéreos de prevención y extinción de incendios, transporte sanitario, y búsqueda y salvamento.

Según ha informado este viernes en un comunicado, la CNMC ha inspeccionado esta semana las sedes de varias entidades del sector -aunque no detalla cuáles- con la colaboración de algunas autoridades autonómicas de competencia.

Estas inspecciones son un paso preliminar a la posible incoación de un expediente sancionador y la CNMC ha detallado que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia.

Estas infracciones pueden conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas sancionadas.

La CNMC ha destacado en el comunicado que la investigación de los cárteles es una de sus prioridades por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados. EFECOM

