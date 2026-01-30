Espana agencias

La CE actualiza las medidas contra la dermatosis bovina tras el foco en Girona

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha actualizado este viernes las zonas de protección y vigilancia en Cataluña tras la notificación de España, el pasado 7 de enero, de un nuevo brote de dermatosis nodular contagiosa en un establecimiento de bovinos situado en la provincia de Girona.

La Decisión de Ejecución 2026/230 que este viernes publica el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) explica que España, en respuesta a este nuevo brote, ha establecido las pertinentes áreas de protección y vigilancia en Cataluña y las medidas a aplicar, que esta normativa detalla en un anexo.

También el tamaño y la duración de las zonas de vacunación.

Explica que "dada la situación epidemiológica relativa a la dermatosis nodular contagiosa en España, es preciso mantener la prohibición" de desplazamientos de bovinos desde las zonas delimitadas.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores que afecta a los bovinos que puede tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería, además de perturbar los desplazamientos de animales y sus productos dentro y fuera de la UE.

Si se produce un brote de dermatosis nodular contagiosa en bovinos, existe un riesgo grave de propagación de esta enfermedad a otros establecimientos de bovinos, dado que se transmite principalmente por vectores, según la CE.EFECOM

