La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La Bolsa española marca un nuevo récord intradía y ya se sitúa en 17.950 puntos, gracias a Caixabank, que se encuentra disparada un 6, 41 %, tras presentar sus resultados, y a pesar de la apertura en negativo de Wall Street tras nominar Donald Trump a Kevin Warsh como candidato a presidir la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

A las 15:30 horas, el IBEX 35 suma 352 puntos, el 2,10 %, y se sitúa en 17.950,6 puntos, batiendo ampliamente el récord histórico intradía que alcanzó el pasado 14 de enero cuando se situó en 17.833,50 puntos.

En lo que va de año, el IBEX gana un 3,68 %.

El 'rally' alcista que está registrando la Bolsa española se debe a la fuerte subida que experimenta Caixabank tras lograr un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8 % más que en 2024, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio.

Tras Caixabank, Aena sube un 2,74 %; Sabadell, el 1,76 %; Unicaja, el 1,71 %; y BBVA, el 1,38 %; mientras que Telefónica registra la mayor caída, con el 0,74 %, delante de Cellnex, con el 0,65 %; Rovi, con el 0,62 %; y Grifols, con el 0,60 %.

La subida de Caixabank genera un efecto contagio en el resto de bancos del IBEX, subiendo el Sabadell el 3,74 %; Unicaja, el 3,02 %; y BBVA, el 2,57 %, mientras que Santander avanza el 1,90 %; y Bankinter, el 1,55 %.

A esta hora, solamente tres valores del IBEX se encuentran en negativo: Rovi, con una caída del 1,17 %; Telefónica, con el 0,24 %; y Cellnex, con el 0,19 %.

En el continuo, Naturhouse cede el 7,17 % al cotizar exdividendo, en tanto que sin este efecto perdería el 3,72 %; mientras que Nyesa retrocede el 3,03 %.

Los mercados europeos se encuentran al alza pero con ganancias inferiores al mercado español, de modo que Milán sube el 1,03 %; Fráncfort, el 0,99 %; París, el 0,76 %; Londres, el 0,49 %; y el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 1,,03 %.

Con el euro depreciándose el 0,47 % frente al dólar, el cambio se encuentra en 1,191 unidades.

En esta sesión, el oro continúa cayendo, ya el 5,51 %, y el precio de la onza se sitúa por debajo de los 5.100 dolares, en 5.083,8; mientras que la plata cede más del 13 % y se encuentra en 100,71 dólares.

El petróleo registra moderadas alzas a esta hora, y el Brent, de referencia en Europa, sube el 0,21 %, cerca ya de los 71 dólares el barril, y el Texas Intermediate, de EE.UU., se aprecia el 0,57 %, hasta los 65,79 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a diez años se mantiene al alza, en el 2,845 %, y la del español sube hasta el 3,217 %; con la prima de riesgo en 37,2 puntos básicos.

El bitcóin aminora su caída respecto al mediodía al 1 %; y recupera los 83.000 dólares. EFECOM

