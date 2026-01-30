Espana agencias

La Asociación de Banqueros de EE. UU. felicita a Warsh por nominación para presidir la Fed

Nueva York, 30 ene (EFECOM).- La Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) ha felicitado este viernes a Kevin Warsh por su nominación para presidir la Reserva Federal (Fed).

La organización ha destacado su "profundo conocimiento de la política monetaria, los mercados y el papel fundamental que los bancos de la nación desempeñan en la economía".

"Felicidades a Kevin Warsh por su nominación para servir como próximo presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Al elegir a Warsh, el presidente Trump ha seleccionado a un responsable de políticas experimentado y probado", ha señalado la ABA en un comunicado firmado por su presidente y consejero delegado, Rob Nichols.

Warsh, que reemplazará a Jerome Powell, se convirtió en 2006, con 35 años, en el gobernador más joven de la historia de la Reserva Federal, durante un periodo considerado como uno de los más desafiantes para el banco central por la crisis financiera de 2007.

El citado Nichols, que trabajó con Warsh en la administración de George W. Bush, ha señalado que el nominado tiene un profundo conocimiento de la política monetaria, los mercados y el papel de los bancos en la economía.

"Esperamos conocer más sobre sus visiones actuales en materia de políticas durante el proceso de confirmación y presenciar una transición fluida en el liderazgo de la Fed", ha añadido Nichols.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la nominación en su red social Truth Social, augurándole a Warsh un futuro brillante y destacando que podría convertirse en "uno de los grandes presidentes que pasará a la historia de la Fed".

De ser confirmado por el Senado, Warsh asumirá la presidencia de la Fed en un momento en que existen dudas sobre la independencia del organismo, tras los reiterados pedidos de Trump de reducir los tipos de interés de manera más rápida y sostenida desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. EFECOM

