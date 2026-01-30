La ambición del Girona, a prueba ante el colista

Oviedo/Girona, 30 ene (EFE).- El Real Oviedo, tras una semana en la que jugadores y entrenador han calificado el partido de final, recibe este sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Girona en una de sus últimas oportunidades para engancharse en la lucha por la permanencia en la LaLiga EA Sports, un objetivo que el conjunto catalán quiere rubricar para mirar hacia arriba.

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del cuadro asturiano, cuenta con las bajas por lesión de Eric Bailly, Ovie Ejaria y Rahim, aunque podrá contar por primera vez con el extremo argentino Thiago Fernández, cedido por el Villarreal y último fichaje de invierno.

No se esperan grandes cambios en el once carbayón, siendo Nacho Vidal y Nico Fonseca los jugadores que más opciones tienen de colarse en el once inicial, algo que se produciría en detrimento de Lucas Ahijado y Kwasi Sibo, respectivamente.

A pesar de que la situación clasificatoria y también institucional no pase por su mejor momento, se espera una gran entrada en el Carlos Tartiere, que podría rozar los 25.000 espectadores después de que la promoción de entradas lanzada por el club resultase ser un éxito.

El Real Oviedo, colista de Primera División con 13 puntos, lleva meses engordando la peor racha deportiva de su historia y ya son 14 partidos seguidos sin conseguir el triunfo; los azules están a 9 puntos de la permanencia y a 12 del Girona.

El conjunto catalán había abierto el año 2026 con tres triunfos consecutivos y en la última jornada rescató un punto contra el Getafe, con un gol de Vitor Reis en el minuto 94 (1-1) que sirvió para no romper la buena dinámica de resultados y no caer a la decimocuarta posición. Los rojiblancos empiezan esta jornada décimos, a dos puntos del octavo y a cuatro del descenso.

El equipo de Míchel Sánchez continúa creciendo y dio un nuevo paso adelante con la entrada directa al once del portero Marc-André ter Stegen, clave con una parada en la última jugada del partido, y del centrocampista Fran Beltrán, fichado del Celta para cubrir la ausencia de un centrocampista creativo desde la marcha de Aleix García al Bayer Leverkusen en 2024.

Las incorporaciones de estos dos jugadores y la del mediapunta argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, y la racha del Girona ilusionan a una afición que quiere volver a fantasear con Europa.

Los rojiblancos vienen de ganar como visitantes a la Real Sociedad (1-2), el Mallorca (1-2) y el Espanyol (0-2) y quieren dar continuidad a su punto de inflexión con los desplazamientos a Oviedo y Sevilla (12º), antes de recibir al Barcelona en Montilivi.

La principal novedad en la convocatoria es Arnau Martínez, baja por sanción ante el Getafe. El lateral debería volver al once en detrimento de Hugo Rincón, mientras que Thomas Lemar y Echeverri se disputan la titularidad en la mediapunta.

Míchel también recupera a los centrocampistas Axel Witsel, Abel Ruiz y Cristhian Stuani, tras lesión, y Lass Kourouma, tras sanción. Continúan de baja los lesionados Juan Carlos Martín, Azzedine Ounahi, Portu y Donny van de Beek. El Girona está a la espera de cerrar la marcha del portero Dominik Livakovic.

- Alineaciones probables:

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Girona: Ter Stegen; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castellano-Manchego)

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 14:00. EFE

1011716

Pfg/cm-asm/vmc/jap