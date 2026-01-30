Espana agencias

La ambición del Girona, a prueba ante el colista

Guardar

Oviedo/Girona, 30 ene (EFE).- El Real Oviedo, tras una semana en la que jugadores y entrenador han calificado el partido de final, recibe este sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Girona en una de sus últimas oportunidades para engancharse en la lucha por la permanencia en la LaLiga EA Sports, un objetivo que el conjunto catalán quiere rubricar para mirar hacia arriba.

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del cuadro asturiano, cuenta con las bajas por lesión de Eric Bailly, Ovie Ejaria y Rahim, aunque podrá contar por primera vez con el extremo argentino Thiago Fernández, cedido por el Villarreal y último fichaje de invierno.

No se esperan grandes cambios en el once carbayón, siendo Nacho Vidal y Nico Fonseca los jugadores que más opciones tienen de colarse en el once inicial, algo que se produciría en detrimento de Lucas Ahijado y Kwasi Sibo, respectivamente.

A pesar de que la situación clasificatoria y también institucional no pase por su mejor momento, se espera una gran entrada en el Carlos Tartiere, que podría rozar los 25.000 espectadores después de que la promoción de entradas lanzada por el club resultase ser un éxito.

El Real Oviedo, colista de Primera División con 13 puntos, lleva meses engordando la peor racha deportiva de su historia y ya son 14 partidos seguidos sin conseguir el triunfo; los azules están a 9 puntos de la permanencia y a 12 del Girona.

El conjunto catalán había abierto el año 2026 con tres triunfos consecutivos y en la última jornada rescató un punto contra el Getafe, con un gol de Vitor Reis en el minuto 94 (1-1) que sirvió para no romper la buena dinámica de resultados y no caer a la decimocuarta posición. Los rojiblancos empiezan esta jornada décimos, a dos puntos del octavo y a cuatro del descenso.

El equipo de Míchel Sánchez continúa creciendo y dio un nuevo paso adelante con la entrada directa al once del portero Marc-André ter Stegen, clave con una parada en la última jugada del partido, y del centrocampista Fran Beltrán, fichado del Celta para cubrir la ausencia de un centrocampista creativo desde la marcha de Aleix García al Bayer Leverkusen en 2024.

Las incorporaciones de estos dos jugadores y la del mediapunta argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, y la racha del Girona ilusionan a una afición que quiere volver a fantasear con Europa.

Los rojiblancos vienen de ganar como visitantes a la Real Sociedad (1-2), el Mallorca (1-2) y el Espanyol (0-2) y quieren dar continuidad a su punto de inflexión con los desplazamientos a Oviedo y Sevilla (12º), antes de recibir al Barcelona en Montilivi.

La principal novedad en la convocatoria es Arnau Martínez, baja por sanción ante el Getafe. El lateral debería volver al once en detrimento de Hugo Rincón, mientras que Thomas Lemar y Echeverri se disputan la titularidad en la mediapunta.

Míchel también recupera a los centrocampistas Axel Witsel, Abel Ruiz y Cristhian Stuani, tras lesión, y Lass Kourouma, tras sanción. Continúan de baja los lesionados Juan Carlos Martín, Azzedine Ounahi, Portu y Donny van de Beek. El Girona está a la espera de cerrar la marcha del portero Dominik Livakovic.

- Alineaciones probables:

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Girona: Ter Stegen; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castellano-Manchego)

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 14:00. EFE

1011716

Pfg/cm-asm/vmc/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Patrimonio de fondos de inversión aumentó en más de 5.400 millones en enero, el 1,2 % más

Infobae

Sánchez asegura que el rearme que necesita el mundo no es militar, sino moral

Infobae

El PP ve "normal" la "frialdad" con que fue recibido el Gobierno en el funeral de Huelva

Infobae

Alcalde de Alicante dice que la edil logró la vivienda pública antes de entrar en política

Infobae

Detenidas 6 personas tras una descarga nocturna de 2.800 kilos de hachís en Gran Canaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja