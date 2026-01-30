Kevin Warsh, “el halcón de la inflación” del ala republicana de la Reserva Federal de EEUU

Diego Cubillas

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Kevin Maxwell Warsh (Nueva York, 1970) es un banquero y economista estadounidense, exgobernador de la Reserva Federal y una de las voces más influyentes del ala crítica con la política monetaria expansiva de la última década en Estados Unidos.

Nacido al norte del estado de Nueva York, Warsh se licenció en Políticas Públicas y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Stanford, después se doctoró en la facultad de Derecho de Harvard y completó su formación con estudios de posgrado en finanzas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En 1995, el economista llegó a Wall Street, donde fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo en el área de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley hasta 2002.

En ese año, Warsh se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional, donde se ocupó de mercados de capitales, regulación financiera y seguros.

Este paso a la política económica le acercó al círculo de la materia del partido republicano, en el que años más tarde se integraría el entorno de Donald Trump.

En 2006, con 35 años, Bush lo nominó a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), lo que le convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la historia del banco central estadounidense.

Durante la crisis financiera de 2008 fue el principal enlace entre la Fed y Wall Street. Además representó al banco central ante el G20, participando en operaciones clave como la negociación que facilitó la compra de Bear Stearns por JPMorgan.

En ese periodo, el que es yerno de Ronald Lauder, empresario, partidario del presidente Donald Trump e impulsor de que EE.UU. compre Groenlandia, fue emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

Desde su salida de la Fed en 2011 se ha convertido en una voz en contra de la política de tipos bajos, y ha afirmado que “la inflación es una elección” y que los desajustes de precios recientes responden a errores de la institución y no a fatalidades externas.

Su renuncia al cargo en el banco central, por sus preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios, subrayó la independencia de Warsh en sus opiniones sobre inflación, lo que le valió el apodo de ‘halcón de la inflación’ en el mundo financiero.

Warsh ha valorado históricamente el control de precios sobre el crecimiento económico a corto plazo, lo cual supondría unas tasas de interés más altas que fortalecerían el dólar, a la vez que se elevan los rendimientos de los bonos frente a las acciones de las empresas.

En lo relativo a las criptomonedas, el neoyorquino, que consideró bitcóin como un “software”, se ha mostrado escéptico y ha abogado por una regulación más estricta para las monedas estables.

Pese a ello, Warsh es partidario de la creación de “nuevo marco de dólares digitales (…) para intermediar los pagos en dólares entre el gobierno estadounidense y los proveedores mayoristas de servicios bancarios”, señaló en un artículo de la American Renewal.

Tras su renuncia, Warsh se centró en la labor académica como investigador de la familia Shepard en Economía en la Institución Hoover y como profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

Además, es socio de Duquesne Family Office y forma parte del consejo de administración de UPS y Coupang. También es fideicomisario del Grupo de los Treinta (G30) y del Panel de Asesores Económicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). EFECOM