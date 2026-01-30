Espana agencias

Kevin Warsh, “el halcón de la inflación” del ala republicana de la Reserva Federal de EEUU

Guardar

 Diego Cubillas

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Kevin Maxwell Warsh (Nueva York, 1970) es un banquero y economista estadounidense, exgobernador de la Reserva Federal y una de las voces más influyentes del ala crítica con la política monetaria expansiva de la última década en Estados Unidos.

Nacido al norte del estado de Nueva York, Warsh se licenció en Políticas Públicas y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Stanford, después se doctoró en la facultad de Derecho de Harvard y completó su formación con estudios de posgrado en finanzas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En 1995, el economista llegó a Wall Street, donde fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo en el área de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley hasta 2002.

En ese año, Warsh se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional, donde se ocupó de mercados de capitales, regulación financiera y seguros.

Este paso a la política económica le acercó al círculo de la materia del partido republicano, en el que años más tarde se integraría el entorno de Donald Trump.

En 2006, con 35 años, Bush lo nominó a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), lo que le convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la historia del banco central estadounidense.

Durante la crisis financiera de 2008 fue el principal enlace entre la Fed y Wall Street. Además representó al banco central ante el G20, participando en operaciones clave como la negociación que facilitó la compra de Bear Stearns por JPMorgan.

En ese periodo, el que es yerno de Ronald Lauder, empresario, partidario del presidente Donald Trump e impulsor de que EE.UU. compre Groenlandia, fue emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

Desde su salida de la Fed en 2011 se ha convertido en una voz en contra de la política de tipos bajos, y ha afirmado que “la inflación es una elección” y que los desajustes de precios recientes responden a errores de la institución y no a fatalidades externas.

Su renuncia al cargo en el banco central, por sus preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios, subrayó la independencia de Warsh en sus opiniones sobre inflación, lo que le valió el apodo de ‘halcón de la inflación’ en el mundo financiero.

Warsh ha valorado históricamente el control de precios sobre el crecimiento económico a corto plazo, lo cual supondría unas tasas de interés más altas que fortalecerían el dólar, a la vez que se elevan los rendimientos de los bonos frente a las acciones de las empresas.

En lo relativo a las criptomonedas, el neoyorquino, que consideró bitcóin como un “software”, se ha mostrado escéptico y ha abogado por una regulación más estricta para las monedas estables.

Pese a ello, Warsh es partidario de la creación de “nuevo marco de dólares digitales (…) para intermediar los pagos en dólares entre el gobierno estadounidense y los proveedores mayoristas de servicios bancarios”, señaló en un artículo de la American Renewal.

Tras su renuncia, Warsh se centró en la labor académica como investigador de la familia Shepard en Economía en la Institución Hoover y como profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

Además, es socio de Duquesne Family Office y forma parte del consejo de administración de UPS y Coupang. También es fideicomisario del Grupo de los Treinta (G30) y del Panel de Asesores Económicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Reserva Federal, el independiente banco central estadounidense que vela por la economía

Infobae

Sordo (CCOO) ve "demencial" el argumento de la derecha sobre la regulación de extranjeros

Infobae

Último día del primer Zara de la historia: cierra la tienda de Juan Flórez en A Coruña

Infobae

España envía ayuda a Mozambique tras las intensas lluvias y despliega una potabilizara

Infobae

El Consejo de Transparencia evaluará este año a más de 300 entidades

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”