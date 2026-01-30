Espana agencias

Kevin Warsh, candidato a presidente de la Fed, se reunió este jueves con Trump, según WSJ

Nueva York, 29 ene (EFECOM).- Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal (Fed) y uno de los nombres más sonados para convertirse en su nuevo presidente, se reunió este jueves con el mandatario estadounidense, Donald Trump, un día antes de que este anuncie quién es su candidato a líder del banco central, según The Wall Street Journal (WSJ).

Warsh figuraba como uno de los "finalistas" para reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, junto a otras figuras como el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, o el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, reveló en octubre el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según el WSJ, que cita a personas familiarizadas con el asunto, Warsh se reunió en la Casa Blanca con Trump, que anunciará el viernes por la mañana el nombre de su candidato a presidente de la Fed.

"He elegido a una persona muy válida para dirigir la Reserva Federal", anunció esta tarde el mandatario durante la alfombra roja del estreno del documental de su esposa Melania, que se celebró en el Trump-Kennedy Center, en Washington D.C.

El presidente ya barajó el nombre de Warsh, de 55 años, para ocupar el cargo durante su primer mandato, pero finalmente se decantó por Powell, que fue reelegido para el puesto por el expresidente demócrata Joe Biden.

Warsh fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed desde 2006 hasta 2011, y según el WSJ en los últimos años ha mostrado su apoyo a las políticas arancelarias de Trump y a unos tipos de interés más bajos.

El mandato de Powell, que ha recibido duras críticas por parte de Trump, concluye el próximo mes de mayo. En caso de que Warsh sea nominado por Trump, su candidatura debe ser aprobada por el Senado.

Powell afronta actualmente una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central. EFECOM

