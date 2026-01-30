Espana agencias

Juez pide a Alemania investigar si hubo fraude en el fabricante de fármaco para la retina

Madrid, 30 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha pedido a las autoridades alemanas que investiguen si hubo fraude en el concurso de acreedores de la empresa Alamedics GMBH, fabricante del medicamento para operaciones de retina Ala Octa, al evitar indemnizar a usuarios del fármaco afectados por pérdida de visión.

En un auto del Tribunal Central de Instancia, al que tuvo acceso EFE, se expone que en 2015 se detectó que 125 pacientes a los que se suministró Ala Octa con motivo de una intervención quirúrgica sufrieron efectos adversos como atrofia óptica, necrosis y oclusión vascular retiniana por lo que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) declaró una alerta y el cese de la comercialización.

Los administradores legales de Alamedics GMBH instaron el concurso de acreedores de la sociedad mercantil, alegando como motivo el daño reputacional de la empresa, pero no incluyeron ninguna referencia de créditos a los perjudicados.

"Más bien al contrario, aceleraron el proceso concursal para que otros acreedores cobrasen sus créditos en perjuicio de los lesionados", dice el auto que entiende que esto puede constituir un delito de "insolvencia punible".

Según los razonamientos jurídicos del auto, los informes periciales, basados en análisis de laboratorio, permitieron determinar que la causa por la que algunas partidas de Ala Octa resultaron tóxicas se debió a "un inadecuado proceso de fabricación".

"Las materias primas empleadas no se conservaron en condiciones adecuadas ni se practicaron análisis ni filtrados que hubieran impedido el paso de materias primas degradadas o contaminadas a la cadena de fabricación", añade el auto.

El hecho de que la solicitud del concurso de acreedores omitiera los créditos a favor de los lesionados, "ocultando que la crisis de la empresa no era por daño reputacional sino por las graves consecuencias de salud en los pacientes, podría ser constitutiva de delito de insolvencia punible, cometido en Alemania y de competencia exclusiva a las autoridades alemanas".

En octubre de 2023, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya abrió una investigación sobre los posibles casos de pérdida de visión en pacientes que usaron Ala Octa en sus operaciones de retina.

Con esta decisión, el ministerio público respondía entonces a una denuncia del Defensor del Paciente, que exponía la situación de indefensión y desprotección de las personas a las que se le aplicó tratamiento con este medicamento en intervenciones de retina.EFE

