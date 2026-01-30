Espana agencias

Juegos Panamericanos de Lima 2027 cambian de fechas y serán del 23 de julio al 8 de agosto

Lima, 30 ene (EFE).- Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, tras haber sido reprogramados respecto a las fechas inicialmente previstas, que eran del 16 de julio al 1 de agosto, según anunció este viernes en un comunicado la organización deportiva panamericana Panam Sports.

El cambio se registra tras la visita efectuada esta semana a Lima por una delegación de Panam Sports encabezada por su presidente, el chileno Neven Ilic, quien se reunió con el comité organizador para tratar asuntos de la celebración de estos Juegos e inspeccionar los recintos deportivos.

"Debido al nutrido calendario de eventos deportivos internacionales del 2027, el Comité Ejecutivo decidió modificar la fecha de los Juegos en una semana a lo originalmente establecido", señaló la organización deportiva panamericana en su comunicado.

Ilic señaló que en Panam Sports están "muy contentos y tranquilos después de esta visita", ya que pudieron "constatar en terreno lo fantásticas que están las sedes deportivas y la Villa Panamericana" que fueron construidas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"El legado de los Juegos del 2019 ha sido espectacular. Los recintos deportivos están muy bien cuidados y, lo más importante, han seguido albergando eventos deportivos”, indicó Ilic.

"No tengo ninguna duda de que Lima 2027 serán unos grandes e históricos Juegos. Nuestro objetivo es mejorar todo lo increíble que fue esta fiesta el 2019”, agregó.

Luego del recorrido de las sedes deportivas, Ilic se trasladó hasta el Palacio de Gobierno de Lima para sostener una reunión con el presidente interino de Perú, José Jerí.

"El presidente me ha expresado todo su apoyo y el compromiso del Gobierno del Perú con los Juegos Panamericanos, por lo que estamos muy optimistas. Si bien la infraestructura está lista, aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a operatividad y logística, por lo que no debemos relajarnos y trabajar muy unidos", sostuvo el chileno.

Durante su visita a Lima, Ilic expresó en declaraciones a EFE su confianza en que Lima 2027 superará a Lima 2019 y manifestó su confianza en que no se repetirá la "muy mala experiencia" vivida en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, donde hubo "un problema de organización tremendo".

Los vigésimos Juegos Panamericanos, que se celebrarán en Lima en 2027, reunirán a más de 7.000 deportistas de 41 países y serán el evento clasificatorio olímpico más importante de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. EFE

