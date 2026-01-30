José Alberto: Aún quedan muchas semanas para poder celebrar algo

Santander, 30 ene (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha asegurado que, pese a la victoria en Riazor del pasado fin de semana (0-1), "aún quedan muchas semanas para poder celebrar algo".

El técnico asturiano ha afirmado que el equipo ha estado "normal", ya que tan solo ha sido una semana más después de conseguir otros tres puntos. "Tenemos que seguir nuestro camino y nuestro rumbo. Solo pensamos en el Granada", ha dicho.

Del conjunto nazarí ha destacado que tan solo ha perdido siete encuentros en toda la temporada, y ha matizado que tres de ellos fueron en las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion.

"Es un equipo con un físico impresionante, de los mejores de la liga. Es un equipo que está muy bien armado, tiene talento para llevar la iniciativa y capacidad de transitar por su velocidad en el exterior, tienen muchos recursos y nos pueden poner en apuros si no estamos a nuestro mejor nivel", ha apostillado.

En este sentido, José Alberto cree que la clasificación no refleja el nivel del Granada, ya que, a su juicio, tiene "un equipazo" y llega al duelo "con muy buena dinámica"; además cree que el tener muchos empates en su casillero "habla de lo bien que compite".

El entrenador verdiblanco ha subrayado que su equipo, pese a ir líder en solitario, aún debe de seguir mejorando, ya que, por ejemplo, al final del pasado encuentro ante el Deportivo de la Coruña dio "muchas facilidades".

"El resultado no cambia mi manera de ver las cosas, el análisis le tenemos que hacer más profundo, aunque sí que creo que estamos mejorando a nivel competitivo", ha señalado.

De hecho, cree que la madurez de la que han hablado los jugadores durante la semana en rueda de prensa ha llegado también a todo el entorno, es decir, aficionados, medios de comunicación y club.

"Ahora sí que veo que estamos disfrutando del camino todos, y eso nos hace mucho más fuertes para conseguir lo que todos estamos deseando. Tenemos que estar tranquilos, ser exigentes y autocríticos para la mejora, pero no podemos ser autodestructivos", ha dicho.

Sin embargo, tiene claro que el Racing no se puede olvidar del estilo de juego que le ha traído hasta la primera posición, que es el de ir a mirar siempre hacia la portería rival.

El entrenador del Real Racing Club se ha referido al plantón en Copa del Rey del elenco verdiblanco ante la Real Sociedad el 30 de enero de 2014 por impagos, un hecho "muy importante para el club y por lo que hay que sentirse orgulloso".

"Conozco a muchos jugadores de aquel equipo y al que era el entrenador, Paco Fernández, con el que tengo una gran relación. Hay que tener un par de pelotas para hacer lo que hicieron y para poder tener la importancia que tienen en la historia del club", ha elogiado.

En esta misma línea, José Alberto ha destacado que se siente "un afortunado" por poder entrenar a un club histórico como el Racing y, poco a poco, acercarse a la Primera División, que es lo que siempre ha soñado desde pequeño y donde merece estar el club

Por otro lado, de los 400 encuentros en Segunda División que ha alcanzado Marco Sangalli el pasado domingo, ha afirmado que el donostiarra es "un jugador importantísimo para todo el club, es un ejemplo y entiende muy bien el fútbol"

"Es un jugador que cada día es mejor y esperemos que podamos disfrutarlo mucho más tiempo", ha apostillado.

El Real Racing Club ha informado, a través de su canal de YouTube que, pese a que el centrocampista colombiano Gustavo Puerta ha tenido ofertas para marcharse del conjunto cántabro, ambas partes han decidido que lo mejor es que se quede.

En este sentido, José Alberto ha asegurado que Puerta es un jugador "muy importante" para el Racing, porque tiene "mucho hambre" por ayudarle a conseguir lo que todos desean, mientras que él "tiene un reto individual muy bonito por delante, que es ir al Mundial".

"Se juntan todas las situaciones perfectas para obtener el mejor y el mayor rendimiento de Gustavo Puerta", ha dicho.

Sin embargo, ha informado que que el lateral francés Clement Michelin no ha entrenado por solicitud del club, ya que se está negociando su salida de la entidad cántabra.

"No tengo constancia de que vaya a haber más movimientos pero eso no depende de mí, sino de los jugadores y de la dirección deportiva, pero estoy súper contento con la plantilla que tengo", ha concluido. EFE

