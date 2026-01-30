Ivan Leko (Brujas): "La presión es para el Atlético"

Bruselas, 30 ene (EFE).- El entrenador del Brujas, Ivan Leko, cree que su equipo tiene opciones en la eliminatoria de dieciseisavos de final ('play-offs') de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, pero trasladó toda la presión a los rojiblancos y plantea el partido como un escaparate para los suyos.

"Creo que tenemos una oportunidad, pero toda la presión es para el Atlético", dijo el técnico croata en declaraciones que recoge el diario flamenco Het Laatste Nieuws.

Leko, cuyo equipo se clasificó tras derrotar el miércoles al Marsella por 3-0, añadió que el Brujas no se limitará a "sólo a participar" en el duelo.

"Para nosotros, serán dos oportunidades de mostrar lo buenos que podemos ser", añadió el que fuera internacional con Croacia y jugador del Málaga, que ya dirigió al Brujas en una primera etapa entre 2017 y 2019.

Entonces, los belgas también se cruzaron con el Atlético de Madrid en una eliminatoria europea que se saldó con un 3-1 en el Wanda Metropolitano y un 0-0 en el Estadio Jan Breydel.

"Jugaron con un sistema 5-3-2, lo recuerdo. No lo esperábamos, porque siempre jugaban 4-4-2. Para nosotros fue un gran cumplido", rememoró el técnico.

Antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en Bélgica el 17 o 18 de febrero, fecha aún por definir, el Brujas, que va tercero en la liga belga con 44 puntos, se medirá este domingo como visitante a la Unión Saint-Gilloise, líder con 46.

Tras ese importante partido, recibirá al Standard de Lieja (octavo), y, antes de medirse a los de Diego Simeone, los belgas disputarán un derbi contra el Círculo de Brujas, penúltimo en el campeonato doméstico. EFE