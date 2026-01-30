Espana agencias

IU reivindica la subida del SMI frente a la derecha "que hunde el escudo social"

Valladolid, 30 ene (EFECOM).- El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha reivindicado este viernes el acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que no apoya la patronal, y lo ha contrapuesto a los partidos de derechas que votaron contra el 'decreto ómnibus', que ha paralizado la subida de las pensiones y "ha dejado sin efecto y ha hundido el escudo social".

"Creo que cualquiera puede apreciar la diferencia entre esa atención y ese cuidado que damos a la gente que más lo necesita con las políticas que hace la derecha en este país", ha asegurado en declaraciones previas a la Conferencia Interparlamentaria que celebra IU entre este viernes y el sábado en Valladolid.

Ha insistido en que el escudo social significaba la imposibilidad de desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad, a menores o a ancianos, y que cualquier persona que sufriera pobreza energética podía acceder a los bonos térmicos.

Mientras, el rechazo al decreto ha significado "la pérdida de esos 40.000 millones de euros a mayores que iban a transferirse a las comunidades autónomas para fortalecer los servicios sociales", ha explicado.

Santiago ha criticado que PP y Vox hagan negocio con los servicios públicos al privatizarlos y al no permitir que lleguen subvenciones, y ha criticado su silencio ante la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos y la petición de incrementar la inversión en la OTAN de Donald Trump hasta el 5 % del PIB español.

"Nadie habrá oído al PP ni habrá oído a Vox criticar estos atracos a los presupuestos del Estado, que es igual que esa imposición que todavía el señor Trump volvía a repetir hace apenas tres días a España", ha criticado, antes de aseverar que gracias a la presencia de IU en la coalición de gobierno "eso no va a pasar".

El diputado ha cifrado en 86.000 millones de euros al año el dinero que la administración Trump quiere "usurpar" a las arcas nacionales y ha asegurado que van a destinar esa cantidad a servicios sociales, sanidad, educación, ayudas a las familias, a incrementar las prestaciones sociales y a permisos de maternidad, entre otras cosas. EFECOM

