InmoCaixa adquiere el edificio Estel en Barcelona por unos 385 millones

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- InmoCaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, ha adquirido el edificio Estel en Barcelona, antigua sede de Telefónica en la capital catalana y que ahora acoge el hub de innovación de AstraZeneca, por en torno a unos 385 millones de euros, según estiman fuentes del mercado.

En un comunicado, Inmocaixa ha anunciado que ha cerrado la adquisición de este inmueble, con una superficie alquilable de unos 52.000 metros cuadrados, a las firmas de inversión internacionales Bain Capital y Freo Group.

Aunque ni comprador ni vendedores, a través de otro comunicado, han concretado el importe de la operación, Bain Capital y Freo Group han asegurado que "es la mayor operación por importe en un único inmueble en el mercado de oficinas hasta la fecha".

InmoCaixa, que ha sido asesorada por CBRE en la operación, ha resaltado que se trata "del mayor edificio de oficinas de Barcelona". EFECOM