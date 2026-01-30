Espana agencias

Iniciados los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Los trabajos para recuperar plenamente el servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla interrumpido por el accidente de Adamuz se han iniciado ya, una vez que las autoridades cuentan con autorización judicial para hacerlo, con el ánimo de recuperarlo cuanto antes.

Según han detallado este viernes fuentes de Transportes, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, mientras que ya se preparan acopios de los materiales que se emplearán en la reconstrucción y se están acondicionando caminos de servicio.

En el ámbito de la electrificación, las mismas fuentes precisan que ya se desarrollaron trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de soporte de la catenaria (ménsulas).

Los medios desplegados hasta el momento en el lugar del accidente por Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, incluyen una veintena de vehículos y diferente maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación, además de un equipo humano conformado por cerca de 40 técnicos.

Con carácter previo a contar con la autorización judicial para intervenir, ya se fue avanzando en actividades complementarias para agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio, como el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria en las proximidades.

El pasado miércoles, el ministro Oscar Puente adelantó que la se había obtenido el permiso judicial para empezar a reponer la infraestructura y calculó que ésta podría estar lista para retomar los viajes en la línea de alta velocidad en unos diez días, en torno al 7 de febrero, aunque ya advirtió que no era una fecha definitiva.

Los trabajos en la infraestructura se refieren a la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados por el descarrilamiento del tren de Iryo y el choque con el Alvia del pasado 18 de enero, en el que murieron 45 personas.

Con la Declaración de Emergencia, que se puede usar solo en situaciones excepcionales, se puede contratar libremente, sin necesidad de un procedimiento formal, aunque es preciso informar al Consejo de Ministros en un máximo de 30 días de las actuaciones llevadas a cabo. EFECOMCOM

