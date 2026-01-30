Infografías del viernes 30 de enero de 2026

Espana agencias

EEUU FRÍO - Una nueva ola de frío causada por la poderosa tormenta invernal afectará este fin de semana al sureste de Estados Unidos, con nieve intensa, fuertes vientos e inundaciones costeras en los Apalaches del sur, las Carolinas y Virginia, según prevé el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

GRAMMY - Los Grammy 2026 tendrán presentaciones de Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, entre otros, además de un homenaje especial a Ozzy Osbourne que contará con las actuaciones conjuntas de Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Andrew Watt y Post Malone, prometiendo una noche memorable en la edición 68° de los premios.

PANAMÁ CANAL - La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997. El fallo abre paso a un nuevo proceso de concesión, mientras el Gobierno garantiza continuidad operativa y transición ordenada.

TENIS AUSTRALIA - Aryna Sabalenka y Elena Rybakina jugarán la final femenina del Abierto de Australia 2026. El historial favorece 8-6 a la bielorrusa, aunque los duelos recientes han sido muy parejos. En la nueva temporada, ambas han disputado 19 partidos y solo dos superaron los 22 juegos, mostrando una tendencia a definiciones rápidas.

TENIS AUSTRALIA - El partido entre Novak Djokovic y Rafael Nadal en 2012, con casi seis horas de juego, y el de la italiana Schiavone con la rusa Kuznetsova en 2011, que superó las cuatro horas, figuran entre los partidos más largos en la historia del Abierto de Australia.EFEdb/jdm

