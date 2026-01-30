Espana agencias

Illa agradece a los sanitarios tras salir del hospital: "La sanidad pública es un orgullo"

Guardar

Barcelona, 30 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha dado las gracias al personal del Hospital Vall d'Hebron, de donde este viernes ha salido tras casi dos semanas ingresado, y ha remarcado: "Nuestra sanidad pública es un orgullo".

Illa ha salido esta tarde del hospital por su propio pie, con ayuda de unas muletas, pero le quedan aún unas seis semanas de tratamiento antibiótico ya en su domicilio, que, en función de su evolución, marcarán qué actividades profesionales puede ir retomando paulatinamente.

Illa llegó a este hospital barcelonés el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana.

"Ya estoy en casa, desde donde tengo que continuar unos días más el tratamiento del Hospital Vall d'Hebron. Quiero expresar mi agradecimiento al personal del hospital. Nuestra sanidad pública es un orgullo", ha remarcado el presidente catalán en un mensaje en la red social X.

"Muchas gracias también a todas las personas que me habéis hecho llegar vuestro calor", ha agregado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Entidades taurinas, en contra de impedir la entrada a menores: que decidan las familias

Infobae

Peligro de aludes "limitado" en Picos de Europa por nieve reciente y placas de viento

Infobae

Dimite la concejal de Urbanismo de Alicante por la adjudicación de una vivienda pública

Infobae

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de Guardia Civil en Estepona (Málaga)

Infobae

Feijóo critica el apoyo del Gobierno a Caracas en el encuentro del PP europeo en Zagreb

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”