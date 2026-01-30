Illa agradece a los sanitarios tras salir del hospital: "La sanidad pública es un orgullo"

Barcelona, 30 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha dado las gracias al personal del Hospital Vall d'Hebron, de donde este viernes ha salido tras casi dos semanas ingresado, y ha remarcado: "Nuestra sanidad pública es un orgullo".

Illa ha salido esta tarde del hospital por su propio pie, con ayuda de unas muletas, pero le quedan aún unas seis semanas de tratamiento antibiótico ya en su domicilio, que, en función de su evolución, marcarán qué actividades profesionales puede ir retomando paulatinamente.

Illa llegó a este hospital barcelonés el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana.

"Ya estoy en casa, desde donde tengo que continuar unos días más el tratamiento del Hospital Vall d'Hebron. Quiero expresar mi agradecimiento al personal del hospital. Nuestra sanidad pública es un orgullo", ha remarcado el presidente catalán en un mensaje en la red social X.

"Muchas gracias también a todas las personas que me habéis hecho llegar vuestro calor", ha agregado. EFE