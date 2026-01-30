Espana agencias

Ibon Navarro dice que el club contratará un jugador por la lesión de Alberto Díaz

Málaga, 30 ene (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, ha señalado este viernes que el club va a fichar un base en sustitución de Alberto Díaz, que sufrió una lesión, que le tendrá de baja aproximadamente un mes, en el partido del pasado miércoles disputado Badalona ante el Joventut, de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

El conjunto malagueño, antes de la Copa del Rey que se disputará en Valencia, tiene cuatro partidos, dos de la Liga Endesa y otros dos de la BCL, los que el entrenador considera "absolutamente claves" y, por eso, ha dicho, "se necesitan refuerzos".

"No vamos a encontrar a nadie como Alberto, pero sí es una posición complicada y podemos correr el peligro de sobrecargar a Kendrick Perry. No estamos para elegir, pero necesitamos un jugador que nos pueda ayudar lo antes posible. Hay jugadores que te pedirán venir sin contrato temporal y estar aquí más tiempo, así que lo mejor que encontremos en el mercado. Es un momento complejo y no podemos andar eligiendo, lo mejor que haya", relató el técnico vitoriano.

Ibon Navarro, por otra parte, se refirió al partido de la Liga Endesa del próximo domingo en la cancha del Baxi Manresa y dijo del rival que "es un equipo que juega con mucha energía y ha tenido la capacidad de superar muchos problemas a nivel de lesiones con muchos jugadores jóvenes".

"Con la llegada de Brooks, están compitiendo mejor y ganando partidos tanto en ACB como en Eurocopa. Tienen a jugadores en un buen momento con muchísima confianza, como Obasohan, Álex Reyes, Steinbergs, y después mucha gente que trabaja para el equipo que les ayuda a competir", argumentó.

El encuentro ante el equipo manresano será al mediodía, hora que no le gusta al técnico vasco: "El horario condiciona un poco. Hasta ahora hemos tenido muy mala experiencia con esos partidos del año pasado que jugamos el domingo por la mañana. Vamos a ver si no sufrimos tanto". EFE

jrl/agr/jpd

