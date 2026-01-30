Espana agencias

Iberdrola desembolsa 275 millones para pagar el dividendo a cuenta (0,253 euros) el día 2

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Iberdrola desembolsará 275,28 millones de euros para abonar el dividendo a cuenta (0,253 euros) a aquellos accionistas que ha optado por recibirlo en metálico.

En concreto, titulares de 1.088.096.797 acciones de la sociedad (que representan un 16,286 % del capital social de la compañía) han optado por recibir el dividendo a cuenta, según ha señalado la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así pues, el importe total bruto del dividendo a cuenta será satisfecho el próximo 2 de febrero.

Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal unitario que se emitirán en el aumento de capital es de 76.618.226, siendo el importe nominal del aumento de 57.463.669,5 euros, lo que supone un incremento del 1,147 % sobre la cifra de capital previa a la ejecución de esta operación.

Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el martes 3 de febrero.

En este sentido, se espera que la contratación ordinaria de las nuevas acciones comience el miércoles 4 de febrero.

Las acciones de Iberdrola cotizan en 18,95 euros y en lo que va de año se han revalorizado un 4 %. EFECOM

