Hallan troceada, para su venta, la estatua de 'Seve' y detienen a un hombre por su robo

Santander, 30 ene (EFE).- La Guardia Civil ha localizado troceada y "preparada para su venta" la estatua de cobre de Severiano Ballesteros que desapareció de su ubicación, en la localidad donde nació el golfista, Pedreña (Cantabria), y ha detenido a un hombre por ese robo, aunque no descarta más detenciones.

El instituto armado informa de la localización de los trozos de esta estatua de cobre, que costó unos 30.000 euros, en su cuenta de la red social X.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto al teniente de la Guardia Civil, Julio Postigo, están dando detalles del hallazgo de este monumento, que homenajeaba al golfista en su ciudad natal, donde falleció en 2011, y que representaba la victoria de Seve en el Open Británico en 1984.

Los trozos de esta estatua, de un peso importante, estaban en un trastero de un bloque de edificios. EFE

