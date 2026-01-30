Espana agencias

Guardiola se ausenta de la rueda de prensa tras estar en el concierto pro Palestina

Londres, 30 ene (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se ausentó este viernes de la rueda de prensa previa al partido contra el Tottenham Hotspur después de estar este jueves en un concierto a favor de Palestina en Barcelona.

El técnico español dio un pequeño discurso pro Palestina durante la celebración de este concierto benéfico en la ciudad condal.

"En esta ciudad en la que hemos hecho tantas cosas, el "No a la Guerra", la flotilla recientemente, el 'Welcome Refugees', los bombardeos del 38... Y siempre, hoy, como Londres o como París, estamos delante del mundo para demostrar que estamos del lado de los débiles", aseguró Guardiola en el Palau Sant Jordi.

"Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad. Cuando veo un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre, que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe, siempre reflexiono, ¿Qué deben pensar? Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen '¿Dónde están? Ayúdennos', y hasta ahora no lo hemos hecho".

Pep Lijnders, asistente de Guardiola, realizará este viernes la rueda de prensa, pero el técnico español sí estará en el banquillo para el duelo de este domingo contra el Tottenham. EFE

