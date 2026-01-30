Espana agencias

Gregorio Marañón, reelegido presidente del Teatro Real por quinto mandato consecutivo

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- El Patronato del Teatro Real ha reelegido este viernes a Gregorio Marañón como presidente de la institución, cargo que ostenta desde diciembre de 2007 y para el que ha sido nombrado por quinto mandato consecutivo y por un plazo de otros cinco años.

La reelección, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha contado con el apoyo de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y ha sido respaldada por unanimidad por todos los patronos, informa el Teatro Real en un comunicado.

Marañón se ha comprometido a poner su mayor ilusión y esfuerzo en la consolidación de los logros que han otorgado la posición nacional e internacional actuales al Teatro Real y ha asegurado que mantendrá la "ambición de excelencia y renovación permanente".

Actualmente, el Teatro Real tiene 17.000 abonados, 150 empresas patrocinadoras, 250 mecenas privados y 13.000 miembros de la Fundación de Amigos del Teatro.

"El Teatro Real es la única ópera europea en la que las aportaciones públicas no sobrepasan el 35 % de su presupuesto, al que contribuye la sociedad civil con el 30 %, y el resto proviene de los ingresos generador por el propio teatro, principalmente de taquilla", ha indicado Marañón. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

Infobae

Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Muere un operario y otros dos están graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Infobae

Detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”