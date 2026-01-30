Gregorio Marañón, reelegido presidente del Teatro Real por quinto mandato consecutivo

Madrid, 30 ene (EFE).- El Patronato del Teatro Real ha reelegido este viernes a Gregorio Marañón como presidente de la institución, cargo que ostenta desde diciembre de 2007 y para el que ha sido nombrado por quinto mandato consecutivo y por un plazo de otros cinco años.

La reelección, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha contado con el apoyo de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y ha sido respaldada por unanimidad por todos los patronos, informa el Teatro Real en un comunicado.

Marañón se ha comprometido a poner su mayor ilusión y esfuerzo en la consolidación de los logros que han otorgado la posición nacional e internacional actuales al Teatro Real y ha asegurado que mantendrá la "ambición de excelencia y renovación permanente".

Actualmente, el Teatro Real tiene 17.000 abonados, 150 empresas patrocinadoras, 250 mecenas privados y 13.000 miembros de la Fundación de Amigos del Teatro.

"El Teatro Real es la única ópera europea en la que las aportaciones públicas no sobrepasan el 35 % de su presupuesto, al que contribuye la sociedad civil con el 30 %, y el resto proviene de los ingresos generador por el propio teatro, principalmente de taquilla", ha indicado Marañón. EFE