Gortázar (CaixaBank) prevé que las hipotecas suban con un futuro incremento de los tipos

Valencia, 30 ene (EFECOM).- Con el mercado hipotecario en plena batalla de precios, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha anticipado este viernes que el precio de las hipotecas evolucionará previsiblemente al alza, ligado a la subida prevista de tipos a largo plazo.

El tipo medio de un préstamo para vivienda en España se sitúa en el 2,4 % tras las bonificaciones que ofrecen las entidades, frente a una media por encima del 3 % en la eurozona, ha subrayado Gortázar, que destaca que el mercado hipotecario está creciendo tras años de enfriamiento, pero no "desaforadamente".

En el caso de CaixaBank, mantiene una cuota cercana al 25 % del mercado hipotecario, con una cuota de nueva producción del 26 % en el último año: "Ni estamos siendo agresivos para quitar mercado a los demás, ni estamos perdiendo posición", ha subrayado el máximo ejecutivo del banco.

La situación del mercado inmobiliario es "muy diferente" de la que se vivía en 2008, ha insistido Gortázar. En aquel momento llegó a haber 800.000 viviendas iniciadas, frente a las cerca de 150.000 actuales, la inversión residencial en el PIB ha bajado a la mitad y el peso en los balances bancarios de la producción inmobiliaria se ha reducido en tres veces y media.

Una de las bases del problema de la vivienda en España es que no se construye lo suficiente, debido principalmente a la falta de suelo y a los largos procesos necesarios para liberalizarlo.

En ese contexto, el directivo pide mayor coordinación entre administraciones y más impulso a la inversión privada, dado que el país no tiene "el capital público necesario" para acometer el volumen de construcción necesario.

En un contexto de caída de tipos en el último año, CaixaBank ha cerrado 2025 con un descenso del 3,9 % del margen de intereses (10.671 millones de euros), lo que ha condicionado la generación de beneficios, que han avanzado un ligero 1,8 %.

De cara al futuro, sin embargo, espera alcanzar un margen por encima de 11.000 millones en 2026 y cercano a 12.500 millones en 2027.

Las palancas para avanzar en esa dirección son la buena marcha de la economía española, la evolución en la curva de tipos y ciertas cuestiones técnicas del balance de la entidad, que arrastra aún deuda a tipos bajos heredada de la época de la fusión con Bankia, ha explicado el director de Contabilidad, Control de Gestión y Capital, Matthias Bulach.

Ante la posibilidad de que los bancos centrales diseñen un plan para guiar y limitar la concesión de hipotecas, Gortázar ve con buenos ojos que se estudie "analíticamente a fondo si se debe o no intervenir" a largo plazo.

"De hecho, si miras el contexto de la Unión Europea, casi todos los países, incluyendo otro en el que estamos, como es Portugal, tienen ya normativas específicas desde el punto de vista macro prudencial sobre el mercado hipotecario que ponen ciertas limitaciones", ha expresado.

"A medio y largo plazo me parece que puede ser necesario", ha recalcado el directivo, que matiza que a corto plazo no ven "una burbuja" ni se está produciendo una "situación de urgencia" que aconseje intervenir de manera inmediata. EFECOM

