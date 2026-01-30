Gortázar (CaixaBank) afirma que la renovación de Fainé aporta "estabilidad" a la Fundación

Valencia, 30 ene (EFECOM).- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dado la bienvenida a la renovación de Isidro Fainé como presidente de la Fundación Bancaria 'La Caixa', una decisión que aporta "estabilidad y continuidad".

"Es un motivo de gran satisfacción", ha expresado Gortázar en la rueda de prensa para presentar los resultados anuales de CaixaBank, en la que ha subrayado que cerca de un tercio del beneficio de la entidad va dirigido a la obra social, lo que representa un "inmenso factor de orgullo".

La Fundación, que controla el 31,2 % del banco, y Criteria, su 'holding' inversor, "han dejado claro" que CaixaBank es "un activo fundacional", lo que interpreta como "un activo para toda la vida", ha indicado.

Al mismo tiempo, ha subrayado que la normativa del Banco Central Europeo (BCE) permite que CaixaBank mantenga una capacidad de gobernanza "muy notable" a través de sus consejeros independientes.

El vínculo con la Fundación es "clave" para el banco, que comparte una "historia común" de 120 años con la institución, ha resaltado.

A mediados de enero, el patronato de la Fundación acordó la renovación al frente de la entidad de Fainé, de 83 años, por cuatro años más, así como la reelección de Javier Godó como vicepresidente. EFECOM