Gobierno dice que ya tramita transposición de normas por la que la CE le ha expedientado

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El Gobierno español afirma, tras el expediente abierto por la Comisión Europea (CE) a España por no haber transpuesto las normas europeas sobre criptoactivos y las de créditos al consumo, contratos de servicios financieros firmados en línea y mercados hipotecarios, que su transposición a la legislación española está en tramitación.

La CE ha comunicado este viernes que ha abierto expedientes a España y otros once países de la UE por no haber aprobado a nivel nacional las nuevas normas sobre transparencia e intercambio de información sobre criptoactivos.

Además, ha abierto a España varios procedimientos de infracción por no incorporar plenamente al ordenamiento jurídico español varias directivas sobre transparencia en los créditos al consumo, contratos de servicios financieros firmados en línea y mercados hipotecarios.

Fuentes del Ministerio de Economía han indicado a EFE que el Gobierno español está plenamente comprometido con la incorporación de todas esas normas europeas a la legislación nacional y que ya se está tramitando.

En concreto, explican que en el caso de los criptoactivos la transposición está incorporada al anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero, que afirman que se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación. EFECOM