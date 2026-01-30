Gerard Encuentra: “Valencia Basket es uno de los mejores equipos de Europa”

Lleida, 30 ene (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado este viernes, en la previa del encuentro que su equipo disputará el próximo domingo (17:00 CET) ante el Valencia Basket, que el conjunto 'taronja' es "uno de los mejores equipos de Europa".

El técnico ilerdense ha valorado "con muy buena nota" la primera vuelta de sus jugadores, "especialmente a nivel de resultados", pues han cosechado ocho victorias (que igualan la mejor marca histórica de Lleida en la ACB) a pesar de ciertas fases de "irregularidad" durante la temporada.

"Es cierto que nuestro inicio fue bueno, pero un poco irreal. Igualar la mejor primera vuelta de la historia del baloncesto de Lleida habla muy bien. Queremos más, pero debemos tener los pies en el suelo", ha declarado.

A pesar del buen momento del conjunto ‘burdeos’, que acumula tres triunfos consecutivos, el Lleida solo piensa en "el día a día, mejorar y tener un punto más de regularidad".

"Tenemos varios puntos de mejora. Debemos aprender de esta primera vuelta. Para nada pensamos que estamos salvados", ha apuntado Encuentra.

El entrenador también ha hecho referencia al ajustado triunfo que logró el Hiopos Lleida la pasada jornada ante un rival directo como es el San Pablo Burgos (73-72): "Fuimos capaces de saber sufrir y conseguir una victoria sufrida en situaciones que se habían repetido en partidos anteriores. La victoria nos da confianza y moral para seguir afrontando nuestros retos".

Con vistas al choque del cuadro ilerdense este domingo en el Roig Arena, Encuentra ha elogiado la "ambición" de sus jugadores, pero ha añadido que será "un reto complicado contra uno de los mejores equipos de Europa". "Nuestro objetivo es llegar a los instantes finales con un partido ajustado y competitivo", ha manifestado.

El técnico catalán ha lamentado el estado físico de sus jugadores, una cuestión que la plantilla ya lleva arrastrando prácticamente desde Navidad: "A veces nos falta cierta frescura física y mental. Hemos llegado a este tramo de temporada justos físicamente. Es lo que tenemos y no nos sirve de excusa. Tenemos que aprender de estos errores de sobrecargas durante algunos tramos de la temporada".

De hecho, el pívot György Goloman, que sufrió un esguince de tobillo, y el ala-pívot Melvin Ejim, por "motivos personales", causarán baja segura. Por su parte, el pívot Cameron Krutwig, que viene arrastrando molestias, ha empezado a entrar en dinámica de entrenamientos grupales esta semana. EFE

pbl/fa/jpd