Espana agencias

Gerard Encuentra: “Valencia Basket es uno de los mejores equipos de Europa”

Guardar

Lleida, 30 ene (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado este viernes, en la previa del encuentro que su equipo disputará el próximo domingo (17:00 CET) ante el Valencia Basket, que el conjunto 'taronja' es "uno de los mejores equipos de Europa".

El técnico ilerdense ha valorado "con muy buena nota" la primera vuelta de sus jugadores, "especialmente a nivel de resultados", pues han cosechado ocho victorias (que igualan la mejor marca histórica de Lleida en la ACB) a pesar de ciertas fases de "irregularidad" durante la temporada.

"Es cierto que nuestro inicio fue bueno, pero un poco irreal. Igualar la mejor primera vuelta de la historia del baloncesto de Lleida habla muy bien. Queremos más, pero debemos tener los pies en el suelo", ha declarado.

A pesar del buen momento del conjunto ‘burdeos’, que acumula tres triunfos consecutivos, el Lleida solo piensa en "el día a día, mejorar y tener un punto más de regularidad".

"Tenemos varios puntos de mejora. Debemos aprender de esta primera vuelta. Para nada pensamos que estamos salvados", ha apuntado Encuentra.

El entrenador también ha hecho referencia al ajustado triunfo que logró el Hiopos Lleida la pasada jornada ante un rival directo como es el San Pablo Burgos (73-72): "Fuimos capaces de saber sufrir y conseguir una victoria sufrida en situaciones que se habían repetido en partidos anteriores. La victoria nos da confianza y moral para seguir afrontando nuestros retos".

Con vistas al choque del cuadro ilerdense este domingo en el Roig Arena, Encuentra ha elogiado la "ambición" de sus jugadores, pero ha añadido que será "un reto complicado contra uno de los mejores equipos de Europa". "Nuestro objetivo es llegar a los instantes finales con un partido ajustado y competitivo", ha manifestado.

El técnico catalán ha lamentado el estado físico de sus jugadores, una cuestión que la plantilla ya lleva arrastrando prácticamente desde Navidad: "A veces nos falta cierta frescura física y mental. Hemos llegado a este tramo de temporada justos físicamente. Es lo que tenemos y no nos sirve de excusa. Tenemos que aprender de estos errores de sobrecargas durante algunos tramos de la temporada".

De hecho, el pívot György Goloman, que sufrió un esguince de tobillo, y el ala-pívot Melvin Ejim, por "motivos personales", causarán baja segura. Por su parte, el pívot Cameron Krutwig, que viene arrastrando molestias, ha empezado a entrar en dinámica de entrenamientos grupales esta semana. EFE

pbl/fa/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Carmen Pano se reafirma en que llevó 90.000 euros a Ferraz a pesar de desmentirlo Aldama

Infobae

Prisión para un detenido por agresión sexual tras la denuncia de cinco mujeres en Palma

Infobae

Cataluña, en alerta por rachas de viento de más de 72 km/h en el litoral y prelitoral

Infobae

Alcaraz, intratable a cinco sets e infalible con 2-0

Infobae

El Bàsquet Girona busca encarrilar la permanencia en Fontajau contra el Burgos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”