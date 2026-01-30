Georgia envía a ocho atletas a los Juegos de Milán

Tiflis, 30 ene (EFE).- Georgia estará representada en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) por ocho atletas, seis patinadores y dos esquiadores, informaron las autoridades locales.

Los representantes del país caucásico participaron este viernes en una ceremonia de prestación de juramento olímpico en el Comité Olímpico nacional.

La deportista Nino Tsiklauri (esquí alpino), quien competirá en sus quintos Juegos Olímpicos, prestó juramento en nombre de todo el equipo olímpico.

Los patinadores Luka Berulava y Diana Davis serán los abanderados de Georgia en la ceremonia de apertura de los Juegos de Milán el 6 de febrero.

Hace cuatro años en Pekín, Georgia, que aún no tiene medallas en Juegos de Invierno, estuvo representada por nueve atletas que compitieron en tres modalidades. EFE