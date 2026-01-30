Garitano dice sobre la rescisión de Fali que quieren un “grado de profesionalidad alto”

Cádiz, 30 ene (EFE).- El entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, declaró este viernes, sobre la rescisión unilateral por parte del club del contrato del defensa Rafael Giménez 'Fali', que se necesitan futbolistas con “compromiso” y con un “grado de profesionalidad alto”.

Garitano manifestó en rueda de prensa que los jugadores deben “estar bien físicamente en el fútbol de alta competición”, que el conjunto amarillo precisa “rejuvenecer el equipo” y, reiteró, “futbolistas que estén al cien por cien”.

Sobre el Huesca, rival liguero al que visitarán el domingo en LaLiga Hypermotion (Segunda División), el preparador cadista advirtió de que es un adversario “difícil que ha perdido un par de jugadores importantes”.

Para el preparador vasco, el conjunto oscense ha firmado “buenos refuerzos”, lo que lo convierte en un conjunto “complicado” y “más fuera de casa", resaltó.

El Cádiz afronta el encuentro después de perder dos partidos seguidos y el técnico indicó que su equipo “está bien” pese a esas dos derrotas.

Garitano precisó que no está “preocupado” por el rendimiento de sus jugadores porque, “salvo algunos detalles a corregir”, a su juicio están “compitiendo bien”.

El entrenador del Cádiz se mostró “optimista” al opinar que su escuadra “genera” ocasiones de gol y tiene “mucha energía", y destacó que el último fichaje, el jugador Sergio Arribas, hasta ahora cedido por el Betis precisamente en el Huesca, es un jugador que “puede jugar de central y lateral izquierdo”. EFE

jsb/agr/cmm