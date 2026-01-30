Gadecki y Peers revalidan el título en dobles mixto

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- Los australianos Olivia Gadecki y John Peers ganaron el torneo de dobles mixto del Abierto de Australia por segundo año seguido tras vencer en la final a los franceses Kristina Mladenovic y Manuel Guinard por 4-6, 6-3 y 10-8
La primera pareja australiana en lograr el título desde que lo hicieron Margaret Court y Ken Fletcher hace 62 años, tardaron una hora y 32 minutos en remontar la final y en convertirse en la primera pareja que gana dos títulos seguidos del primer Grand Slam de la temporada desde la checa Jana Novotna con el estadounidense Jim Pugh en 1989. EFE
Últimas Noticias
Kevin Warsh, candidato a presidente de la Fed, se reunió este jueves con Trump, según WSJ
El Supremo de Panamá declara inconstitucional contrato con operador hongkonés de puertos
El temporal afectada a 82 carreteras: 15 cortadas por nieve y 36 por inundaciones
Cuba tacha de "brutal acto de agresión" la medida de EE.UU. contra su suministro petrolero
Trabajadores de Sabic inician este viernes una huelga y reclaman información y negociación
MÁS NOTICIAS