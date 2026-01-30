Espana agencias

Gadecki y Peers revalidan el título en dobles mixto

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- Los australianos Olivia Gadecki y John Peers ganaron el torneo de dobles mixto del Abierto de Australia por segundo año seguido tras vencer en la final a los franceses Kristina Mladenovic y Manuel Guinard por 4-6, 6-3 y 10-8

La primera pareja australiana en lograr el título desde que lo hicieron Margaret Court y Ken Fletcher hace 62 años, tardaron una hora y 32 minutos en remontar la final y en convertirse en la primera pareja que gana dos títulos seguidos del primer Grand Slam de la temporada desde la checa Jana Novotna con el estadounidense Jim Pugh en 1989. EFE

