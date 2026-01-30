Espana agencias

Funes asegura que se verá a un "Mirandés muy distinto en esta segunda vuelta"

Málaga, 30 ene (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, ha afirmado este viernes que el Mirandés, al que van a visitar el lunes en el partido que cierra la vigésima cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, será "muy distinto en esta segunda vuelta".

“Veremos un Mirandés muy distinto en esta segunda vuelta porque también se está reforzando muy bien en el mercado y los fichajes están dando ya sus frutos”, dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien añadió que el conjunto burgalés “van a cambiar casi medio once y el día de Gijón se vio, le pusieron las cosas muy difíciles”.

El entrenador del conjunto malagueño apuesta por un buen Mirandés que “compiten muy bien, pero los errores puntuales les están lastrando".

"Nos van a poner en dificultad. El Mirandés nos supone mucho respeto como para no mirar a más. La competición ahora empieza a vivirse de otra manera y ellos lo vivirán con mucha intensidad porque se juegan la permanencia. Cuando uno vive en ese límite compite al límite”, aseguró.

Funes, que añadió que “Anduva para ellos es un contexto muy especial", recordó que debutó como técnico del Málaga precisamente en la primera vuelta en La Rosaleda ante el Mirandés, en un partido que vencieron en el tiempo de prolongación por 3-2.

“Tenemos una suerte y es que hace ocho jornadas nos medimos y ganamos en el último minuto. No te puede cambiar tanto la vida en ocho semanas y esto es once contra once. Debemos centrar los partidos en lo que podemos hacer a través del juego, aunque ahora estemos mucho más en el foco", argumentó.

"Nosotros estamos para hacerles sentir a los jugadores que el momento es el partido y no hay que salirse de lo importante y mantenernos estables. No podemos pasar de Juanillo a don Juan en tan poco tiempo”, añadió. EFE

