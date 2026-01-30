Formalizada la venta de la unidad productiva y las marcas de La Cartuja de Sevilla

Sevilla, 30 ene (EFECOM).- El grupo formado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta ha formalizado este viernes la compra de la unidad productiva y de las marcas de La Cartuja Pickman de Sevilla, así como el alquiler de la nave en la que actualmente se ubica la fábrica.

Según ha informado el grupo inversor en un comunicado, también se ha alcanzado un acuerdo con José Hurtado, secretario general de la Federación de Industria de CCOO, para prorrogar el ERTE que afecta a los treinta trabajadores por un periodo máximo de dos meses, mientras se reactiva la producción.

Los inversores han detallado que con el fin de formalizar la operación se ha constituido una sociedad que se denominará La Cartuja de Sevilla, con sede social en la capital hispalense. “El objetivo es que en un plazo de cuatro a seis semanas se puedan reiniciar las operaciones y comenzar la recuperación paulatina del mercado”, ha señalado Targhetta.

El grupo también ha trasladado los planes inmediatos para La Cartuja Pickman a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que han seguido todo el proceso "de manera proactiva".

La nueva compañía ya ha iniciado el proceso de búsqueda y contratación de un equipo directivo que se encargará de la gestión en áreas como la dirección general, los recursos humanos y el marketing.

Los nuevos propietarios han indicado que la reactivación de la empresa ya está en marcha y que durante la pasada semana comenzaron las labores de puesta a punto de la nave y de las instalaciones, con el objetivo de iniciar la producción lo antes posible.

El representante de CCOO ha resaltado la "gran motivación" que tienen los trabajadores de La Cartuja por "alcanzar por fin un periodo de estabilidad laboral".

“Se abre una etapa muy ilusionante en la que nos vamos a esforzar para que todo salga adelante, tenemos mucha esperanza de que la marca resurja de sus cenizas y queremos poner en marcha la maquinaria cuanto antes”, ha asegurado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO.

De forma inmediata se va a abordar también el diseño de una nueva implantación industrial, "más moderna y racional, que aprovechará en gran medida los equipos actuales, pero en una nave más adecuada, con mejores condiciones de trabajo y mayor capacidad para incrementar la producción y las ventas”, ha remarcado Targhetta.

Esta primera fase tendrá una duración aproximada de un año y, una vez completado el traslado a la nueva nave y consolidada la nueva implantación, con mayor capacidad de crecimiento, se desarrollará un plan de negocio con la ambición de ganar cuota de mercado tanto en España como en el exterior.

El objetivo será crecer e incorporar nuevas líneas de producción sin abandonar el sello artesano de la marca, “con nuevos diseños que complementen a los actuales, que son excepcionales y constituyen la base sobre la que se sustentará el proyecto, sin renunciar por ello a la innovación”.

"El objetivo final es construir una gran empresa con prestigio internacional", han dicho los nuevos responsables. EFECOM