Flick alerta sobre la visita a Elche: "El año pasado, en casa, tuvieron más posesión"

Sant Joan Despí (Barcelona), 30 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha advertido sobre la visita de este sábado a Elche recordando que, "el año pasado, cuando jugamos en casa, tuvieron más posesión", pese a que el equipo finalmente se impuso por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Eder (Sarabia, el entrenador del Elche) ha hecho un trabajo fantástico. Juegan muy bien y son muy valientes. Tienen un juego atractivo y crean oportunidades, me encantar verlos jugar", ha destacado del conjunto alicantino.

El Barça defiende el liderato en LaLiga en el Estadio Martínez Valero y, desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick ha subrayado que llegan "los grandes momentos de la temporada".

Por eso, ha pedido a su equipo que esté "concentrado desde el inicio", pues ya no vale "esperar a ver cómo transcurre el partido", ya que empieza a haber títulos en juego.

"Hemos recibido demasiados goles y de ahí que hayamos tenido que remontar tantas veces. Nuestra actitud y mentalidad son buenas y es una de nuestras mayores fortalezas, pero hay que empezar mejor los partidos, salir más fuertes desde el primer segundo", ha insistido.

Flick sabe que esa fragilidad defensiva se paga aún más cara en la Liga de Campeones, pero el técnico germano prefiere hacer una lectura positiva del papel que ha hecho su equipo hasta ahora en la máxima competición continental.

"Tenemos que mejorar y trabajar en varios aspectos del juego, pero al final hemos acabado la primera ronda en la quinta posición, y cuando piensas en cómo comenzamos... Después del partido contra el Chelsea, no pensábamos que podríamos estar entre los ocho primeros. Así que estoy contento, aunque tenemos que hacer las cosas mejor", ha analizado.

Entre la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, el FC Barcelona vivirá unas nuevas elecciones a la presidencia, y Hansi Flick ha vuelto dejar claro que desea la reelección de Joan Laporta, "porque a día de hoy todo va bien, la atmósfera del equipo y la conexión con la afición es fantástica y es importante para el club mantener esta estabilidad".

A punto de cerrarse el mercado de invierno, el Barça ha perdido al portero Marc-André ter Stegen, cedido al Girona, y al centrocampista Pedro Fernández 'Dro', que ha fichado por el PSG.

El preparador del conjunto azulgrana ha reconocido estar "decepcionado" con la decisión de Dro de no renovar por el Barça. "Me encanta como juega y aquí hubiera tenido un gran futuro. Tomó una decisión diferente, que he de respetar, esto es fútbol", ha comentado resignado.

Por último, ha valorado la progresión del centrocampista Marc Bernal, que va sumando minutos tras superar una grave lesión de rodilla.

"Estoy cien por cien seguro de que Marc será un jugador clave para el futuro del club. Lo está haciendo bien, lo visteis demostrar su calidad contra el Copenhague, pero es un jugador joven que ha tenido una lesión grave. Él se siente cada vez mejor y, como todos, quiere jugar más, pero es importante ir paso a paso con él", ha concluido. EFE

