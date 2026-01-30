Espana agencias

Fiscalía pide 25 años por matar a su mujer y 27 por intentar ahogar a sus hijos en Logroño

Guardar

Logroño, 30 ene (EFE).- El fiscal pide 25 años de cárcel para un hombre como presunto autor del asesinato de su mujer, en julio de 2023 en Logroño, y otros 9 por cada uno de los tres delitos de homicidio en grado de tentativa al intentar ahogar en el río Ebro a los tres hijos de la pareja.

La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará del 13 al 20 de febrero el juicio por jurado por estos hechos, ha detallado este viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) riojano en una nota.

Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el acusado, nacido en Siria en 1979, llegó desde el Líbano a España en junio de 2016 con una solicitud de refugiado, acompañado de su mujer y sus tres hijos menores.

Con ayuda de Cruz Roja, se instalaron en un centro de refugiados, aprendieron español, el marido consiguió trabajo como mecánico y se trasladaron a Logroño.

El Ministerio Público sostiene que la evolución del matrimonio siguió "senderos muy distintos", cuando la esposa pretendió aprender y formarse, se desprendió del pañuelo que le cubría el rostro y el cabello y se propuso encontrar un trabajo fuera de casa.

En su marido surgió la "sospecha" de que su esposa pretendía pedirle el divorcio y trasladarse con sus hijos a Alemania, donde residían sus padres.

Según el fiscal, "dispuesto a no consentirlo jamás", el 8 de julio de 2023 llevó a sus hijos, que entonces tenían 8, 9 y 11 años, a una biblioteca de Logroño, para que "no perturbaran su acción criminal".

Regresó al domicilio y, de manera "sorpresiva", atacó a su esposa, de 35 años a la que golpeó violentamente la cabeza y después la hirió mortalmente con unos cuchillos de cocina.

Una hora después, tras cambiarse de ropa, recogió a los niños en la biblioteca y los llevó a la ribera del Ebro, donde les conminó a acercarse al agua, aunque no sabían nadar.

Primero arrojó al niño de 8 años al agua, pero logró huir y ser atendido por unos ciudadanos; tras lo que lanzó a las dos niñas, pero sus gritos alertaron a personas que estaban en la zona que las rescataron. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bodegas Riojanas acuerda con los sindicatos un ERTE de cuatro meses a partir de febrero

Infobae

India espera la asistencia de 15 jefes de Gobierno, Sánchez entre ellos, a la cumbre de IA

Infobae

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación

Condenado a 5 años un joven conductor que hirió a 2 guardias civiles en su fuga

Infobae

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja