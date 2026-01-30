Fiscalía pide 25 años por matar a su mujer y 27 por intentar ahogar a sus hijos en Logroño

Logroño, 30 ene (EFE).- El fiscal pide 25 años de cárcel para un hombre como presunto autor del asesinato de su mujer, en julio de 2023 en Logroño, y otros 9 por cada uno de los tres delitos de homicidio en grado de tentativa al intentar ahogar en el río Ebro a los tres hijos de la pareja.

La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará del 13 al 20 de febrero el juicio por jurado por estos hechos, ha detallado este viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) riojano en una nota.

Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el acusado, nacido en Siria en 1979, llegó desde el Líbano a España en junio de 2016 con una solicitud de refugiado, acompañado de su mujer y sus tres hijos menores.

Con ayuda de Cruz Roja, se instalaron en un centro de refugiados, aprendieron español, el marido consiguió trabajo como mecánico y se trasladaron a Logroño.

El Ministerio Público sostiene que la evolución del matrimonio siguió "senderos muy distintos", cuando la esposa pretendió aprender y formarse, se desprendió del pañuelo que le cubría el rostro y el cabello y se propuso encontrar un trabajo fuera de casa.

En su marido surgió la "sospecha" de que su esposa pretendía pedirle el divorcio y trasladarse con sus hijos a Alemania, donde residían sus padres.

Según el fiscal, "dispuesto a no consentirlo jamás", el 8 de julio de 2023 llevó a sus hijos, que entonces tenían 8, 9 y 11 años, a una biblioteca de Logroño, para que "no perturbaran su acción criminal".

Regresó al domicilio y, de manera "sorpresiva", atacó a su esposa, de 35 años a la que golpeó violentamente la cabeza y después la hirió mortalmente con unos cuchillos de cocina.

Una hora después, tras cambiarse de ropa, recogió a los niños en la biblioteca y los llevó a la ribera del Ebro, donde les conminó a acercarse al agua, aunque no sabían nadar.

Primero arrojó al niño de 8 años al agua, pero logró huir y ser atendido por unos ciudadanos; tras lo que lanzó a las dos niñas, pero sus gritos alertaron a personas que estaban en la zona que las rescataron. EFE