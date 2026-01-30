Espana agencias

Fallece a los 50 años David de la Chica, Davile, músico y coautor de Los Delinqüentes

Jerez de la Frontera (Cádiz), 30 ene (EFE).- David de la Chica Santos, conocido artísticamente como Davile, coautor de varias canciones de Los Delinqüentes, ha fallecido a los 50 años tras una larga enfermedad, según han comunicado los propios integrantes de la banda en sus redes sociales.

"Querid@s garrapater@s, lamentamos comunicar con profundo dolor y pesar el fallecimiento de nuestro amigo David de la Chica, Davile, cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones que siempre vivirán con nosotros como 'Tabanquero', 'Amor Plutónico' o 'Pirata del Estrecho'", expresan en el mensaje publicado por Marcos el Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y Manu Benítez en representación de Migue Benítez.

El comunicado señala que Davile "ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor" y que falleció en el hospital Puerta del Mar de Cádiz durante la madrugada del día 28 de enero. "A sus 50 años, descansó en paz. Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo", concluyen.

El fallecimiento de Davile recuerda la pérdida de Migue Benítez, otro de los integrantes originales del grupo, fallecido el 6 de julio de 2004. Davile deja un legado musical ligado a algunas de las canciones más emblemáticas de Los Delinqüentes, que siguen presentes en la memoria de sus seguidores. EFE

