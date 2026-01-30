Espana agencias

Exxon gana 28.844 millones de dólares en 2025, un 14,3 % menos que el año anterior

Nueva York, 30 ene (EFECOM).- La petrolera estadounidense Exxon Mobil ganó 28.844 millones de dólares en el año 2025, lo que supone un 14,3% menos que en el ejercicio previo, cuando obtuvo un beneficio neto de 33.680 millones.

Solo en el cuarto trimestre, en el que más se fija Wall Street, Exxon Mobil obtuvo unas ganancias de 6.501 millones de dólares, un retroceso de un 14,5 % respecto al mismo periodo de 2024.

"ExxonMobil es una empresa fundamentalmente más sólida que hace solo unos años, y nuestros resultados de 2025 así lo demuestran", ha afirmado el presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods.

"Nuestra transformación está dando lugar a un negocio más resistente, de menor coste y basado en la tecnología, con una capacidad de generación de beneficios estructuralmente más sólida, basada en activos ventajosos, una asignación disciplinada del capital y una ejecución excelente", ha añadido.

Las distribuciones a los accionistas con cargo a los últimos resultados trimestrales ascendieron a 9.500 millones de dólares, incluidos 4.400 millones de dólares en dividendos y 5.100 millones de dólares en recompras de acciones.

Para todo 2025, la compañía distribuyó 37.200 millones de dólares a los accionistas, incluidos 17.200 millones de dólares en dividendos y 20.000 millones de dólares en recompras de acciones.

Tras publicar los resultados, las acciones de Exxon cedían un 1,56 % en Wall Street. EFECOM

