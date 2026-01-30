Espana agencias

Evenepoel se luce en Mallorca y se lleva el Trofeo Serra de Tramuntana

Palma, 30 ene (EFE). - El ciclista belga Remco Evenepoel, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, dio una auténtica exhibición este viernes en la Challenge Ciclista Mallorca con un triunfo contundente en el Trofeo Serra de Tramuntana, donde lanzó un ataque lejano que le sirvió para cruzar la línea de meta en solitario.

La prueba, con salida en Selva y llegada en el Monasterio de Lluc tras 154 kilómetros de recorrido por el corazón de la Serra de Tramuntana, se rompió a falta de 55 kilómetros para meta, en la subida al Coll de Sóller.

Allí, Evenepoel lanzó un ataque marca de la casa que sólo pudieron seguir en un primer momento los españoles Pablo Castrillo, del Movistar Team, y Adrià Pericas, del UAE Team Emirates.

El campeón olímpico y del mundo se lanzó a tumba abierta en la bajada, abriendo hueco metro a metro hasta consolidar una ventaja que ya nadie pudo neutralizar.

En los kilómetros finales el belga rodó en solitario para ganar con más de un minuto y medio de ventaja sobre el portugués Antonio Morgado, del UAE Team Emirates.

El podio lo completó el italiano Christian Scaroni, del XDS Astana Team, en una etapa que supone la segunda victoria seguida de Evenepoel tras la obtenida este jueves en la contrarreloj por equipos.

Este sábado se disputará el Trofeu Andratx-Mirador d’es Colomer, cuarta prueba de esta Challenge, en otra jornada de montaña con 147 kilómetros con un final exigente en alto. EFE

