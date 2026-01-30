Estela Parra: la costurera mexicana de los Chicago Bulls

Andrea Montolivo

Chicago, 30 ene (EFE).- De Michael Jordan y Scottie Pippen a Derrick Rose. Sus números cuelgan del techo del United Center, el templo de los Chicago Bulls. Los estandartes con sus dorsales se hacen a mano en el Sur de Chicago. Con costurera mexicana. Estela Parra, que cosió el 'banner' de Rose, abre para EFE el taller del histórico 'WGN Flag & Decorating'.

En un rincón escondido del 'South Side' de Chicago, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra 'WGN'. Fundada en 1916 y propiedad de Gus Porter, en esta tienda se realizaron los estandartes con el 23 de Michael Jordan, el 33 de Pippen, el 1 de Rose, así como los 6 'banners' de los anillos conquistados por los Bulls de MJ.

Colgados en el techo del United Center, se encargan de recordar el peso de la historia. Un aviso a los rivales de los Bulls, y también una presión añadida para quienes integran ahora la franquicia de Chicago.

Estela Parra tiene más de 40 años de experiencia cosiendo estandartes icónicos. El último fue el de Derrick Rose, MVP de la NBA en 2011, que los Bulls colgaron en el United Center el pasado sábado. Mide tres metros por cuatro y requirió más de tres meses de trabajo.

"Todos los 'banners' de los Bulls se han hecho en esta compañía. Parte por mí, parte por mis compañeros. Todo se cose a mano y por separado", contó Parra a EFE.

"Hacer estos 'banners' toma de dos a tres meses, pero esta vez tomó más. La mamá de Rose pasó por aquí, vino y le puso unos pétalos de rosa en una parte abierta en el número 1, en honor a su hijo. Después se cerró, vinieron a verlo ella y los hermanos de Rose", contó Parra a EFE.

Nacida en Guadalajara, vivió muchos años en Mexicali, Baja California, antes de mudarse a North Hollywood. Hace 40 años llegó a Chicago invitada por su cuñada Lupe Rinconeño para unas vacaciones. Terminó quedándose en la Ciudad del Viento, donde trabaja como costurera en WGN junto a la propia Lupe.

"No tuve escuela, no tuve nada, es didáctico. No fui a la escuela, pero poco a poco fui aprendiendo", dijo Parra.

La costurera mexicana se encargó de coser el número de Rose, el vistoso 1 rojo que brilla sobre fondo blanco. Lupe Rinconeño apoyó el trabajo y, entre otras cosas, realizó el marco rojo del 'banner'.

El pasado sábado, el United Center se llenó con más de 20.000 aficionados pese al -20 grados Celsius de temperatura y a una tormenta de nieve, para homenajear a Derrick Rose en el día de la retirada de su camiseta.

"Estando ahí todo fue una reacción inesperada, porque si miras en el video, fue algo que no esperaba. No sabía que lo iban a poner ahí arriba, mi reacción fue de sorpresa", admitió la costurera.

Los Bulls no son los únicos en acudir a 'WGN Flag & Decorating' para sus estandartes. Los Chicago Bears, de la NFL, los Chicago Blackhawks, de la NHL, y los Chicago White Sox, de la MLB, también son clientes habituales de la tienda fundada en 1916 por William George Newbould (WGN), tatarabuelo del actual dueño Gus Porter.

Los Houston Rockets y los Minnesota Timberwolves también encomiendan a WGN sus 'banners'. Y más allá del deporte, un gran número de banderas y estandartes que se ven por las calles de Chicago también llevan la firma de la tienda del sur de la ciudad. EFE

