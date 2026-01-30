Espana agencias

España envía ayuda a Mozambique tras las intensas lluvias y despliega una potabilizara

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- España ha enviado ayuda humanitaria a Mozambique por valor de 106.058 euros y ha desplegado un módulo de potabilización para atender algunas de las necesidades más urgentes de la población afectada por las graves inundaciones, que han causado al menos 146 muertos y 400.000 desplazados.

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado dos envíos de ayuda humanitaria de emergencia que incluyen kits de higiene familiar, tiendas de campaña o herramientas de refugio.

Este material, según un comunicado de la AECID, permitirá atender las necesidades básicas de hasta 56.170 personas, priorizando a las familias más vulnerables afectadas por las inundaciones.

Además, ha desplegado en la zona el módulo español de potabilización de agua diseñado para su uso en situaciones de emergencia, el AquaSTART.

Este sistema tiene capacidad para producir hasta 225.000 litros de agua potable al día, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pueden abastecer de agua a aproximadamente 15.000 personas diarias. EFE

EFE

