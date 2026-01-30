Espana agencias

España eleva a 103 los casos de peste porcina tras 18 nuevos positivos en Cataluña

Madrid, 30 ene (EFECOM).- España ha confirmado 18 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 103 los positivos en esta enfermedad y a un total de 23 los focos desde noviembre.

En el último documento de actualización de la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha detallado que se han detectado 3 focos primarios y 20 secundarios.

Además, se han analizado 833 animales con resultados negativos.

Sobre las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, el Ministerio ha señalado que se mantienen en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin que hasta ahora se haya encontrado "sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas".

De otro lado, siguen las "intensas" labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y se está trabajando en actuaciones para la reducción de las poblaciones de estos animales en la zona infectada de bajo riesgo.

Se hace, principalmente, mediante el empleo de trampas para la captura de jabalíes, así como actuaciones de control poblacional realizadas por cazadores "formados específicamente y bajo supervisión de la autoridad competente".

Dos meses después del hallazgo del primer foco, el sector del ganado porcino estima en unos 2.000 millones de euros el impacto que esta enfermedad pueda generar en sus ventas por la consecuente caída de las exportaciones.EFECOM

