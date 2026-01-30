España celebra el alto el fuego entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática

Madrid, 30 ene (EFE).- El Gobierno ha celebrado este viernes el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD, alianza armada liderada por kurdos) y ha destacado que se trata de "un paso imprescindible" para la estabilidad, el acceso de ayuda humanitaria y el cede definitivo de las hostilidades.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, reitera su "firme compromiso con una transición política pacífica, inclusiva y plenamente respetuosa con los derechos de todos los sirios, sin exclusiones ni discriminaciones".

"Solo un proceso que escuche a todas las partes y garantice la participación efectiva de la sociedad siria en su conjunto podrá sentar las bases de una paz duradera", destacado en la nota.

Asimismo, el Ejecutivo remarca la importancia de "preservar la unidad y la integridad territorial de Siria" al ser "principios esenciales" para la reconstrucción del país y la estabilidad regional.

"España continuará apoyando los esfuerzos internacionales encaminados a la estabilización de Siria y de toda la región", concluye en la nota.EFE