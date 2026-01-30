Eroski pagará el lunes 14,8 millones como intereses a los inversores en aportaciones

Bilbao, 30 ene (EFE). - Eroski abonará el lunes 2 de febrero 14,8 millones de euros en concepto de intereses anuales correspondientes a las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) con una retribución al 5,535% para las emisiones de 2002 y 2004, y al 5,035% para la emisión de 2007.

Según ha informado ese grupo, desde que lanzara su primera emisión de AFS en 2002, "la cooperativa ha cumplido puntualmente con su compromiso de retribución anual de intereses, abonando ya un total de 509,4 millones de euros a sus inversores".

La retribución de AFS está referenciada al Euribor más un diferencial de 3 puntos para las emisiones de AFS entre 2002 y 2004, y un diferencial de 2,5% para la emisión de AFS de 2007.

Contando con este abono, un inversor que haya adquirido AFS en 2002, ha percibido ya un 108,1% sobre el importe de su inversión inicial en concepto de intereses, ha destacado Eroski.

Para el año 2026, el interés queda fijado en un tipo del 5,246% (2,246% + 3% de diferencial) para las emisiones de AFS entre 2002 y 2004, y del 4,746 % (2,246% + 2,5% de diferencial) para las emisiones de AFS de 2007, que serán abonados el próximo año. EFECOM