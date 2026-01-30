Emparejamientos de la eliminatoria de dieciseisavos de final

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- Emparejamientos de la ronda de dieciseisavos (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza):
Mónaco (FRA) - PSG (FRA)
Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)
Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)
Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)
Qarabag (AZE) - Newcastle (ING)
Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)
Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)
Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)
(La eliminatoria se disputará los días 17/18 y 24/25 de febrero)
